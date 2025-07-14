Південну Корею накрили аномальні зливи: є загиблі та зниклі безвісти

У неділю, 20 липня, у Південній Кореї п'ятий день поспіль триває стихійне лихо. Аномальні зливи затопили дороги, спричинили зсуви ґрунту та пошкодили будинки по всій країні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yonhap. Наразі є інформація про 10 загиблих та 9 зниклих безвісти людей, найбільше – у південному повіті Санчхон.

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Що відомо про зливи в Південній Кореї?

Влада зареєструвала 1 920 випадків затоплення доріг, зсувів ґрунту та руйнування громадських об'єктів, а також 2 234 випадки пошкодження приватної власності – будівель і сільськогосподарських угідь.

Зокрема, лише в повіті Санчхон 6 загиблих і 7 зниклих безвісти, однак рятувальні роботи там досі тривають, тож кількість жертв може збільшитися.

У деяких районах випало понад 40 відсотків середньорічної кількості опадів. Наприклад, з середи, 16 липня, у Санчхоні – 793,5 міліметра опадів, в сусідньому повіті Хапчхон – 699 міліметра, а в Хадоні – 621,5 міліметра.

Накази про евакуацію видали для 7 029 мешканців з 4 995 домогосподарств, при цьому понад 2 800 осіб досі не можуть повернутися додому.

Нагадаємо, нещодавно після аномальної спеки повінь унаслідок сильних дощів накрила Іспанію. Постраждав регіон Каталонія – у місті Кубеляс за 50 кілометрів від Барселони зникли безвісти 2 людини, що переходили міст і впали в річку Фойш.