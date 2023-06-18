Сильна злива обвалилася на російський Кавказ: Південна Осетія пішла під воду
Південну Осетію 18 червня накрили потужні зливи, через що населені пункти затопило. У Владикавказі фіксують масові руйнування, а деякі селища залишилися без електроенергії.
Про негоду повідомляють російські телеграм-канали. Через затоплення місцева влада запровадила надзвичайний стан у Владикавказі, повідомляє 24 Канал.
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Вода змивала все на своєму шляху
Сильні зливи накрили Південну Осетію на вихідних. Через це вулиці опинилися затопленими, а вода руйнує все на своєму шляху – газопроводи, будинки, дерева, зносить автомобілі тощо.
Вода зносила усе на своєму шляху: дивіться відео
Серед найбільш затоплених опинилася столиця так званої "республіки" – Владикавказ. Також постраждали населені пункти Південне, Дачне, Кувандон.
Затоплені вулиці Владикавказу: дивіться відео
Затопило столицю Південної Осетії: дивіться відео
Через зливи на дорозі заблокувало автомобілі: дивіться відео
Через масові руйнування, жителів почали евакуювати. Окрім того, у деяких населених пунктах почали сходити селеві потоки, через що деякі дороги виявилися заблокованими. Згодом надзвичайний стан запровадили й у всьому Пригородному районі Південної Осетії.
Окрім того, через негоду у Владикавказі довелося закрити аеропорт на невідомий термін. Усі російські спецслужби почали працювати, аби ліквідувати руйнування, яких завдала стихія.
Спецслужби працюють на затоплених вулицях: дивіться відео
Затопило АЗС у Владикавказі: дивіться відео
Негода суне на росіян
- Наприкінці травня затопило окупований Сімферополь. Зливи були настільки потужні, що вулиці опинилися під водою. Через негоду у Криму на дорогах утворилися затори. За словами пропагандистів затопило десятки будинків та приватних подвір'їв.
- Також по коліна у воді опинився російський Владивосток. Потужна злива затопила вулиці, й стихія почала зносити усе на своєму шляху. Рівень води у місті піднявся настільки, що автомобілі радше пливуть, аніж їдуть. Через це люди почали виїжджати з міста, чим спровокували величезні затори.
- На голови росіян ллється не лише злива, а й суне торнадо. До слова, його 3 червня зафіксували у Самарській області. Негоду супроводжував величезний град, а висота торнадо сягала до 1 кілометра. Це неабияк налякало росіян, тому вони швидко почали виїжджати з області.