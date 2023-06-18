Сильна злива обвалилася на російський Кавказ: Південна Осетія пішла під воду

Південну Осетію 18 червня накрили потужні зливи, через що населені пункти затопило. У Владикавказі фіксують масові руйнування, а деякі селища залишилися без електроенергії.

Про негоду повідомляють російські телеграм-канали. Через затоплення місцева влада запровадила надзвичайний стан у Владикавказі, повідомляє 24 Канал.

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Вода змивала все на своєму шляху

Сильні зливи накрили Південну Осетію на вихідних. Через це вулиці опинилися затопленими, а вода руйнує все на своєму шляху – газопроводи, будинки, дерева, зносить автомобілі тощо.

Вода зносила усе на своєму шляху: дивіться відео

Серед найбільш затоплених опинилася столиця так званої "республіки" – Владикавказ. Також постраждали населені пункти Південне, Дачне, Кувандон.

Затоплені вулиці Владикавказу: дивіться відео

Затопило столицю Південної Осетії: дивіться відео

Через зливи на дорозі заблокувало автомобілі: дивіться відео

Через масові руйнування, жителів почали евакуювати. Окрім того, у деяких населених пунктах почали сходити селеві потоки, через що деякі дороги виявилися заблокованими. Згодом надзвичайний стан запровадили й у всьому Пригородному районі Південної Осетії.

Окрім того, через негоду у Владикавказі довелося закрити аеропорт на невідомий термін. Усі російські спецслужби почали працювати, аби ліквідувати руйнування, яких завдала стихія.

Спецслужби працюють на затоплених вулицях: дивіться відео

Затопило АЗС у Владикавказі: дивіться відео

Негода суне на росіян