Зло буде покарано, – Зеленський відзначив держнагородами 41 прикордонника

Під час звернення до нації, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський згадав про прикордонників, які першими зустріли ворога на Батьківщині.

Глава держави відзначив їх державними нагородами. Йдеться про 41 прикордонника. Президент підписав відповідний указ, інформує 24 канал.

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Президент нагородив прикордонників

Володимир Зеленський додав, що зараз співробітники Державної прикордонної служби повертаються до своєї роботи на кордоні. Гарант впевнений, що з часом вдасться відновити усю лінію державного кордону України.

Щоб це сталося швидше ми всі маємо бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочину дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано! Слава Україні!,

– завершив своє звернення президент.

Звернення Зеленського від 3 квітня: дивитися відео