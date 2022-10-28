Зло завжди закінчує однаково, – Зеленський у зверненні показав збитий іранський дрон

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 246-го дня повномасштабної війни з Росію. Глава держави підкреслив, що зло завжди починає, діє та закінчує однаково.

Володимир Зеленський порівняв дії росіян з вчинками нацистів у роки Другої світової. І не випадково, адже Україна відзначає день звільнення від нацистської окупації. Головні тези зі звернення президента читайте далі в матеріалі 24 каналу.

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Збиті ворожі цілі

Президент відзвітував у зверненні про збиття 23 іранських дронів-камікадзе з 30, які запустили окупанти протягом доби. Глава держави навіть показав уламки одного зі збитих безпілотників. Президент подякував усім, хто долучився до збору коштів на "ловця шахідів".

Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на «ловців» ось таких "Шахідів". Лише на платформі U24 це 665 тисяч людей із 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки б і звідки б їх не летіло у напрямку України. Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. "Шахіди" будуть падати. Не впаде тільки український народ! Героїчний народ, який точно ввійде у світову історію,

– наголосив президент.

Також глава держави відзначив, що українські воїни перетворили на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних гелікоптери Ка-52 і штурмовик Су-25.

Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.

День звільнення від нацистів та паралелі з теперішньою війною

Президент опублікував звернення майже опівночі, то ж зазначив, що 28 жовтня Україна відзначає День визволення від нацистських загарбників. Володимир Зеленський підкреслив, що українці щороку віддають шану тим, хто протистояв злу під час Другої світової, але цього року робить це не з квітами, а зі зброєю в руках.

Глава держави відзначив, що у 1945 році світ вважав, що зло зникло, а війни в Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії й на Донбасі вважалися клопотами молдаван, грузинів та українців. Однак з часом страшні спогади нагадали про себе.

Рано чи пізно спогади про страшну війну стають страшною реальністю. Сусід стає агресором. Агресор стає терористом. А нацизм стає прикладом для наслідування. Він може прийти у новій масці, з новими гаслами, але з тією ж метою. На жаль, ми знаємо про це не з книжок. Знаємо, як зло може увірватися у твій дім у минулому столітті й вісім років та вісім місяців тому. Порушити західні кордони чи прийти з півночі, сходу й анексованого Криму. Обстрілювати мирні міста фугасними бомбами чи крилатими ракетами, –

наголосив президент.

Також Зеленський відзначив, що сутність зла завжди однакова – зло як і в Другій світовій війні, так і зараз спершу називало себе "визволителем", вторгнення – самозахистом, вбиває мирне населення і говорить про удари по нібито лише військових об'єктах, влаштовує фільтраційні табори, вбиває військовополонених, знищує міста й села та катує мирних людей на окупованих територіях.

Зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків,

– підкреслив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Україну не зламати

Володимир Зеленський наголосив, що День звільнення від нацистів є доволі символічним днем, який демонструє нам, що визволення є результатом боротьби, тому саме звільнення з-під окупації чекає на Херсон, Мелітополь, Донецьк, Луганськ, Крим та інші поки що окуповані міста й села.

Нас не зламають обстріли. Страшніше ворожих ракет у нашому небі – почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові – міцні, волонтери – невтомні, партнери – надійні, а люди – незламні. Друга армія світу буде дедалі меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком,

– підкреслив глава держави.

Також президент відзначив, що з української землі окупанти втікають однаково, так само однаково закінчують і гауляйтери й так звані "губернатори", а рейхскомісаріати та квазіреспубліки вмирають однаково.

"Слава всім, хто боровся з нацизмом у роки Другої світової війни! Слава всім, хто б’ється за Україну сьогодні", – наголосив Зеленський.