Злочин проти історії, – окупанти "денацифікували" меморіал жертвам Голокосту на Харківщині

Поруч з Харковом російські окупанти обстріляли меморіал жертвам Голокосту – Дробицький яр. На цьому місці в роки Другої світової війни нацисти обстріляли близько 20 тисяч людей.

Через 80 років їх вбивають вдруге, і це робить Росія. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.

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26 березня він звернувся до всієї єврейської громади з запитанням: "скільки ще злочинів нашої спільної пам'яті про Голокост буде дозволено скоїти Росії на українській землі".

Окупанти скоїли черговий злочин проти історії, проти історичної справедливості. Біля Харкова російські війська у своєму фірмовому нелюдського стилі денацифікували меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому яру,

– заявив президент.

Російські снаряди обстріляли й менору, яка є одним з найголовніших символів юдаїзму і єврейських релігійних атрибутів.



Пошкоджена менора у Дробицькому яру / Фото з твітера Defence of Ukraine

Зеленський про обстріл Дробицького яру: дивіться відео