Зґвалтували 15-річну дівчинку, – окупант зізнався у звірствах росіян на Херсонщині

Російська армія продовжує скоювати воєнні злочини проти цивільного населення, зокрема в Херсонській області. Один зі загарбників зізнався, як військові зґвалтували неповнолітню та застрелили жінку.

Російська пропаганда називає українців фашистам та нацистами, однак самі загарбники прекрасно розуміють, що це стосується їх самих. Джерела у спецслужбах надали 24 каналу текст листа одного зі російських військовослужбовців на Херсонщині, у якому той розповів всю правду про злочини своїх побратимів.

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"Тут свавілля повне"

У смс-повідомленні з Михайлівки на Херсонщині військовослужбовець написав, що є заступником командира одного з підрозділів ворожої армії. Опісля він констатував, що російська армія не дотримується норм ведення війни, незалежно від того, чи це "висококваліфіковані контрактники", чи звичайні мобілізовані Путіним вояки.

Тут свавілля повне. У селі 15-річну дівчинку зґвалтували, бабі в рот стрельнули за те, що та смоктати не захотіла… І це все наші контрактники та "мобіки". П*з*ять лише свої ж,

– написав загарбник.

Також він щиро написав, що його підрозділ – "гівно для всіх: і мешканців, і російської контррозвідки, і вагнерівців, і ахматівців".

Насправді "гівно" – це ще дуже м'яке слово для характеристики людей, які зґвалтували неповнолітню дівчину, застрелили жінку та скоїли сотні інших воєнних злочинів на території нашої держави.

До речі, він згадав у тексті, що його нещодавно ледь з ним не розправились "контрабаси". Чимось замкомандира їм не вгодив, тому вони вирішили націлити на нього автомат Калашникова.

"Хавку майже не давали – чужі сухпаї жерли"

Окрім того, окупант вирішив поскаржитись людині, якій відправляв листа, на проблеми, що існують в російській армії. За його словами, командир підрозділу, на ім'я Толя, просто-таки краде гроші, які вороже командування виділяє армійцям. На них він купує їжу для себе та свого побратима Стаса.

Між нами, – тільки вони зі Стасом скорішилися (потоваришували – 24 канал), на гроші пацанів почали пійло і хавку брати та удвох нишком ху*рит*,

– зазначив окупант.

Цікаво, що у своєму листі військовослужбовець на початку звертався до такого собі "Ванька" та попросив його з якоюсь метою роздобути цінну інформацію про командира підрозділу. Мовляв, чи має той нагороди за бойові заслуги, інші регалії.

Невідомо, для чого йому це було потрібно. Ймовірно, він або має намір розправитися з Толею, бо той краде гроші, або просто хоче попросити його "поділитися" казною, що виділяють на армію. У тексті він, звісно, зазначав, що хвилюється за "пацанів з третього підрозділу", які "бідолашні" недоїдають, однак знаючи цинічність ворога, смішно чути про таке чути.

Бунти в російській армії

Нещодавно з'явилась інформація, що Путін почав висувати претензії до міністерства оборони через постійні поразки "другої армії світу" на фронті. Диктатор не може впоратись з тим, що відбувається у його війську, тому навіть існує загроза бунтів серед військовослужбовців проти російського командування.

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