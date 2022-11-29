Викрали та вбили у лісі: на Херсонщині росіяни закатували пастора та його сина

Російські окупанти вчиняють справжні жорстокі злочини. Так, на Херсонщині загарбники закатували пастора та його сина.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. За його словами, окупанти не вміють воювати на фронті, тому вбивають та катують мирне населення.

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Росіяни закатували пастора та його сина

Як стало відомо, на Херсонщині закатували пастора української церкви християн віри євангельської та його 19-річного сина.

Окупанти тортурами знущаються з тих, хто підтримує все українське, тих, хто міг би жити та творити на землі так багато добра, виховувати дітей та працювати на славу Божу!

– зазначив Третяк.

За словами мера, 29 листопада поховали Анатолія і Олександра Прокопчуків. Батько та син були вбиті та закатовані в лісі під Новою Каховкою на Херсонщині. Анатолій був дияконом помісної церкви християн віри євангельської.

"Відомий благодійник, меценат, патріот, християнин. Він міг ще так багато зробити для нашої країни та своєї родини, в якій з дружиною виховували сімох дітей – доньку і шістьох синів, зокрема одного неповнолітнього. Але не судилося", – наголосив Третяк.

Міський голова розповів, що Анатолія з 19-річним сином викрали та вбили у лісі. Їхні тіла були понівечені до невпізнаваності.

Невимовна втрата для родини, непоправна втрата усієї України. Світла пам'ять!

– додав Третяк.



Анатолій і Олександр Прокопчуки / фото Олександр Третяк

Як росіяни закатували до смерті 62-річного українця

В Чаплинці, що на Херсонщині російські загарбники закатували 62-річного чоловіка. На його тілі були ознаки насильницької смерті. Обставини злочину наразі встановлюють.

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