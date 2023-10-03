Путін виконує 2 цілі, – російська опозиціонерка про в'язнів в армії
Російські в'язні, які повернулися після так званого "СВО" і були помилувані, знову скоюють нові, страшні злочини у своїй країні. Тому Владімір Путін шукає способи, як з ними боротися.
Під час свого недавнього виступу Путін вшанував пам'ять загиблих в'язнів і сказав, що вони нібито очистились та почали життя спочатку. Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сідящая", російська опозиціонерка Ольга Романова, зауваживши, що це зовсім не правда.
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В'язні для Путіна – герої
Російський диктатор назвав колишніх в'язнів героями, але тоді постає питання, хто ці люди, які повертаються в Росію, помилувані після війни, а потім вбивають дітей, ґвалтують, торгують наркотиками.
Ми дізнаємося лише про те, що не можна було приховати, як, наприклад, вбивство 4-річної дівчинки, а злочинів насправді набагато більше. Це (роблять – 24 Канал) ті самі люди після війни. Це ті люди, яких величає Путін,
– підкреслила Ольга Романова.
Вона пригадала, як днями стали відомо, що Путін нагородив колишнього ветерана "СВО". Але одразу після нагородження той повернувся на окуповану територію і застрелив дівчину. Саме такі "герої" є в сьогоднішній Росії.
"Це люди, які не знайшли себе всередині країни. Вони не хочуть і не вміють нічого робити. Вони вміють тільки вбивати", – сказала Романова.
Російська опозиціонерка пояснила, що роблять з в'язнями у Росії: дивіться відео
Цікавою є ситуація, коли так звані ветерани "СВО" можуть без екзаменів вступати у будь-які виші Росії та безплатно там навчатися. Однак на таку пропозицію ніхто не зголосився. За словами опозиціонерки, це лише підтверджує, що вчитися і працювати в'язні не хочуть, всі лише прагнуть повернутися назад і робити те, що вміють найкраще – вбивати.
Що чекає на в'язнів
Ніхто не припускав, що Євгєній Пригожин посвариться з Сергєєм Шойгу й виведе своїх бійців з фронту. Припускалось, що всі вони там і загинуть, але в кінцевому результаті в'язні опинилися в Росії. Тепер стоїть завдання, що з ними робити.
Одним із варіантів є росгвардія, куди їх набирають і відправляють працювати на окуповані території. Якщо вагнерівці знову потрапляють за ґрати, там вони користуватимуться популярністю, тому їм чи не одразу запропонують підписати нові контракти.
Вагнерівці дуже хочуть на фронт, у них всіх є підписані контракти. Вони ж нічого не можуть робити, тому це їхній єдиний спосіб заробити гроші,
– наголосила Романова.
Щобільше, Путін хоче відправити на фронт не тільки ув'язнених, але й всю маргінальну частину суспільства.
"Путіну вже не потрібно стільки народу. Пенсіонери, діти, освіта, дитячі садочки – все це тільки відтягує гроші. Тому війна – ідеальний спосіб і злочинців покласти під ніж, і різко скоротити населення, яке Путіну не потрібне", – зауважила російська опозиціонерка.
Злочини російських в'язнів: що відомо
- Росія активно залучає для війни в Україні в'язнів і не зважає на тяжкість їхніх злочинів. На фронт потрапляють і вбивці, і гвалтівники. Навіть траплялися випадки, коли в'язні після повернення з війни, приїжджали у свої села чи міста вже у статусі "героїв", хоча до того могли скоювати у цих населених пунктах страшні злочини.
- Опозиційне російське видання "Медуза" розповідало історії колишніх в'язнів, здебільшого вагнерівців, які після повернення з війни вчиняли жорстокі вбивства. Від їхніх рук страждали родичі, сусіди, діти. Також відомо про чимало випадків зґвалтувань дітей.
- Одна з історій розповідає про 37 річного чоловіка. Він був заарештований за вбивство шести осіб. Крім цього, відбував термін у колонії ще й за інші злочини, зокрема розбій, грабежі та крадіжки. Але вже у 2022 році вирушив на фронт у складі ПВК "Вагнера".