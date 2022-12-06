Злочинна організація в Одесі: Кауфману, Грановському і Єфремову повідомили про підозру
Джерело:НАБУ
Слідчі НАБУ разом із САП повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі. Відомо, що зловмисники взяли під контроль практично всі питання економічного життя міста.
Ймовірно, мовиться про одеських бізнесменів Бориса Кауфмана, Олександра Грановського та менеджера одного з їхніх підприємств Костянтина Єфремова.
Важливо НАБУ затримало одеського бізнесмена Кауфмана та його партнера
У чому їх підозрюють
За даними НАБУ, чоловіки контролювали всі питання економічного життя Одеси, серед яких:
- взаємодія з забудовниками,
- закупівлі коштом місцевого бюджету,
- діяльність комунальних підприємств,
- інші аспекти взаємодії з бізнесом.
Задля безперебійності реалізації поставлених цілей підозрювані налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування,
– зауважили у НАБУ.
Там додали, що розслідування цих фактів детективи розпочали за власними напрацюваннями.Зверніть увагу! Борис Кауфман – одеський бізнесмен, який є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму, медіаактиви та інвестиційні проєкти. Кауфман також співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine. А екснардеп Олександр Грановський, якого теж затримали, багато років був партнером Кауфмана.
Попередньо, зловмисників звинувачують за статтями:
- 255 про створення злочинної організації;
- 369 про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкції статті передбачають:
- позбавлення волі на строк від 7 до 12 років,
- конфіскацію майна.