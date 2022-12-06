Злочинна організація в Одесі: Кауфману, Грановському і Єфремову повідомили про підозру

Слідчі НАБУ разом із САП повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі. Відомо, що зловмисники взяли під контроль практично всі питання економічного життя міста.

Ймовірно, мовиться про одеських бізнесменів Бориса Кауфмана, Олександра Грановського та менеджера одного з їхніх підприємств Костянтина Єфремова.

Важливо НАБУ затримало одеського бізнесмена Кауфмана та його партнера

У чому їх підозрюють

За даними НАБУ, чоловіки контролювали всі питання економічного життя Одеси, серед яких:

взаємодія з забудовниками,

закупівлі коштом місцевого бюджету,

діяльність комунальних підприємств,

інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей підозрювані налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування,

– зауважили у НАБУ.

Там додали, що розслідування цих фактів детективи розпочали за власними напрацюваннями.

Борис Кауфман – одеський бізнесмен, який є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму, медіаактиви та інвестиційні проєкти. Кауфман також співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine. А екснардеп Олександр Грановський, якого теж затримали, багато років був партнером Кауфмана.

Попередньо, зловмисників звинувачують за статтями:

255 про створення злочинної організації;

369 про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкції статті передбачають: