Злочинна схема з екстрасенсом і медиками: на Кіровоградщині затримали прокурора

Одного з керівників прокуратури Кіровоградської області затримали на хабарі. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці. Цікаво, що до злочинної схеми причетний "медіум".

Прокурор Кіровоградської області обіцяв допомогти місцевому жителю отримати інвалідність за хабар. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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Що відомо про невдалу схему заробітку екстрасенса та прокурора

Місцевий житель звернувся до екстрасенса, аби з'ясувати, чи потрібно хворому батькові робити операцію або ж можна оформити інвалідність. Таким чином чоловік намагався ухилитися від мобілізації, зазначили в СБУ.

"Медіум" вирішив додатково підзаробити. Для цього направив чоловіка до знайомого прокурора. Посадовець переконував, що процедура займе багато часу. Та натякнув, що пришвидшити процес можна за 7,5 тисяч доларів.

Ці гроші прокурор нібито мав передати голові медико-соціальної експертної комісії. Втім, не встиг.

Прокурора затримали на гарячому

СБУ спільно з ДБР затримали прокурора, після того, як він отримав всю суму грошей. Вже незабаром йому планують обрати запобіжний захід.

Кримінальне провадження відкрили за статтями "Шахрайство" та "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Підозрюваному загрожує від 4 до 8 років в'язниці з можливою конфіскацією майна.

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На Кіровоградщині затримали прокурора / Фото ДБР

СБУ затримала ексвласника "Мотор Січ"

Увечері 22 жовтня СБУ затримала колишньго власника "Мотор Січ". В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, Богуслаєв надавав Росії запчастини до літаків та гелікоптерів. Тих самих, якими окупанти атакують нашу землю.

Крім того, Богуслаєва підозрюють у роботі на російські спецслужби. До речі, він має російський паспорт.

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