У Росії з січня по серпень 2024 року зафіксували понад 400 тисяч тяжких або особливо тяжких злочинів, це найвищий показник за останні 13 років.

Найбільше кількість тяжких та особливо тяжких злочинів зростає у південних, західних регіонах та у Московській області, пишуть у російських ЗМІ.

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Злочинність серед росіян зростає

Росія перевершила свій попередній рекорд злочинної активності, встановлений у 2011 році, коли було зареєстровано 426 000 випадків.

Статистика свідчить про зростання з 14 700 зареєстрованих інцидентів у січні – серпні 2021 року до 16 400 за той самий період у 2024 році. Ця тенденція до зростання викликає тривогу як серед влади, так і серед громадськості.

Також повідомляється, що у російській Брянській області з січня по серпень 2024 року було вчинено 2731 тяжких та особливо тяжких злочинів. Такого показника у регіоні не було за останні 11 років.

Важливо! Вторгнення в Україну та репатріація колишніх ув'язнених з зони бойових дій є суттєвими факторами, що впливають на рівень злочинності в країні.

Крім того, серед факторів, що впливають на злочинність є "організована злочинність, більше диверсій, наркотичних, терористичних, екстремістських злочинів та злочинів проти власності".

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ писали, що Росія відправила так багато людей на війну, що рівень злочинності в країні почав падати. Щоправда, це тимчасове явище, адже колишні в'язні, які побували в зоні так званої "спецоперації", повертаються до цивільного життя й знову скоюють злочини.