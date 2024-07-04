У Росії затримали військового злочинця Городилова, причетного до різанини в Бучі
У Рязані затримали російського полковника Артема Городилова, який відповідальний за вбивства в Бучі. ФСБ підозрює його у шахрайстві в особливо великому розмірі.
Полковник Городилов причетний до низки жорстоких воєнних злочинів, зокрема, до вбивств мирних жителів в Бучі та Ірпені. Як передають пропагандистські ЗМІ, командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади полковника Артема Городилова передали представникам Головного військового слідчого управління Росії.
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Артем Городилов та його злочини
Наразі Городилову приписують справу по особливо великому розміру шахрайства. Однак точних деталей російська сторона не розголошує. Згідно з Кримінальним кодексом Росії, розмір великих розкрадань складає близько одного мільйона.
До того ж Артем Городилов підпадає під санкції низки країн і є фігурантом у воєнних злочинах. За даними розслідування від New York Times, підполковнику Городилову інкримінують вбивство мирних жителів в Бучі та Ірпені.
Різанина в Бучі
Журналісти New York Times додатково встановили, що до жахливих подій в Бучі причетні військові 234-го десантно-штурмового полку з Пскова. На той час керівником полку був сам Городилов. У березні 2022 року, десантний розділ убив десятки цивільних жителів. Людей цинічно розстріляли на вулиці Яблуневій.
Окупанти використовували мобільні пристрої убитих задля дзвінків в Росію. Саме так медійникам вдалося віднайти винуватців різанини. Серед них журналісти виявили двох російських військових, які належали до 234-му полку.
Раніше стало відомо, що російського окупанта Шишимаріна засудили до довічного за вбивство цивільного.