Зловмисники створили фейковий "Повернись живим": координати справжнього
28 лютого 2022 , 13:44Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
Зловмисники створили фейковий фонд "Повернись живим". Це дає змогу злочинцям наживатись на війні, відбираючи кошти, призначені армії.
Адреса фейкового сайту – safelife.net.ua. Кошти, які надійдуть сюди – до українських захисників не потраплять, а натомість опиняться в кишенях шахраїв.
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Офіційні ресурси справжнього "Повернись живим"
- savelife.in.ua
- comebackalive.in.ua
Зазначимо, що лише за два перші дні війни українці передали армії 1 мільярд 160 мільйонів гривень. 560 тисяч платежів на 375 мільйонів гривень надійшли з карток "єПідтримка", а 900 тисяч транзакцій на 785 мільйонів гривень з особистих карток.