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      Зловмисники вивели у тінь понад 50 мільйонів гривень держпідприємств: фото, відео

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      Конвертцентр вивів у тінь понад 50 мільйонів гривень держпідприємств / Пресслужба СБУ

      Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру. З січня 2019 року зловмисники вивели у тінь понад 55 мільйонів гривень з бюджету.

      Організатори конверту надавали замовникам "послуги" із переведення грошей у готівку шляхом фіктивних фінансових операцій. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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      Зловмисники також штучно применшували податкові платежі до бюджету. "Клієнтами" конверту були понад 60 компаній та низка державних і комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

      За даними слідства, серед виведених у тінь грошей понад 55 мільйонів гривень – бюджетні гроші. Загалом державі завдали збитків на понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів.

      Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучили 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, техніку.

      Крім того, правоохоронці виявили три "ботоферми", облаштовані організаторами конвертаційного центру. Їх, ймовірно, використовували для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах.

      СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру, який виводив у тінь кошти держпідприємств

      У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру: дивіться відео

      Зверніть увагу: Ми "доженемо" всіх корупціонерів і "тіньових схемарів": Гончарук про боротьбу з ПДВ-схемами

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Податки Бюджет Суми Новини Дніпра Новини Запоріжжя Гроші СБУ
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