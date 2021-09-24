Злякалися опромінення 5G: у Росії знесли вежу стільникового зв'язку – вражаючі фото
24 вересня 2021 , 22:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Лента дна"
Жителі одного з сіл у Башкортостані в Росії повалили вежу стільникового зв'язку. Водночас поліція переконує, що конструкція впала сама.
Селяни нібито злякалися 5G, саме через це вони вирішили зруйнувати вежу. Тепер село, найімовірніше, залишилося без мобільного покриття.
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Місцевим мешканцям важливіше здоров'я
За словами місцевих жителів, вони не погоджувалися на встановлення вежі, бо вона "шкідливо впливає на людей", а здоров'я для них важливіше. Через це величезна залізна конструкція зараз просто лежить на землі.
Теперішній вигляд вежі стільникового зв'язку / Колаж 24 каналу
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