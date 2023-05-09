6 підтверджень того, що США досі потужно допомагають Україні

1. Загальна сума постачання озброєння США з 24 лютого 2022 року становить 35,7 мільярда доларів. У перші 8 місяців сума склала 18,2 мільярда. Тобто за наступні 7 місяців американці зберегли той самий дуже високий обсяг постачань – додали 17,5 мільярда доларів.

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Тобто масштаби допомоги не скорочуються. Україна отримала озброєння на суму більше ніж будь-яка країна НАТО, крім самих США. Для усвідомлення масштабу цієї цифри – влада України напередодні вторгнення у 2021 році виділила на закупівлі озброєння всього лише 800 мільйонів доларів.

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2. Постачання важкого озброєння стає збалансованими. Крім артилерії, американці почали постачання одних з найдорожчих своїх наземних систем озброєння – зенітно-ракетних систем Patriot, танків Abrams, БМП Bradley.

США постачають усі основні види озброєння своїх наземних сил до України, тобто почали комплексне переозброєння наших сил оборони.

3. США не мають великих запасів засобів ураження та тільки розгортають потужності виробництва. Тому вони знизили обсяги поставок 155-міліметрових снарядів, ракет Javelin та Stinger. США не можуть збільшити постачання багатьох позицій.

Однак зменшення поставок снарядів 155-го калібру компенсується розширенням номенклатури інших засобів ураження та високоточної зброї, закупівлі артилерійських та танкових снарядів радянського зразка, поставками мінометів малого калібру, зокрема трофейних іранських. Зменшення поставок самих гармат пояснюється збільшенням поставок гармат від інших країн НАТО, які діють скоординовано.

4. Американці комплексно посилюють спроможності протиповітряної оборони України. Постачання систем далекобійних протиракетної та протиповітряної оборони Patriot – це максимальний рівень довіри. Так само важливі поставки тактичних машин типу Avenger для безпосереднього прикриття військ. Адже і Patriot, і Avenger перебувають на озброєнні ЗС США, тож до них є і запаси ракет, і ремонтне обладнання, і тренувальні центри.

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5. Вперше здійснюється постачання повноцінних комплектів сучасної техніки батальйонного та бригадного рівня для загальновійськового наземного бою, танки, БМП, БТР, БА, інженерна техніка усіх типів, командно-розвідувальні машини, логістичне забезпечення, транспортування.

За перші 8 місяців війни США поставили Україні щонайменше 1574 бойових броньованих та неброньованих військових машин різних типів. За останні 7 місяців Україна отримала щонайменше 2567 бойових броньованих та неброньованих військових машин усіх типів.

США вирішили переозброїти Україну

6. Вперше американці нарощують постачання дронів різних типів, зокрема розвідувальних квадрокоптерів. Розгортання виробництва дронів та масштабів постачання критично важливо через високу залежність України від поставок з Китаю. Для якісної переваги Україна потребує не тільки засобів ураження та важкої бойової техніки, але й масштабного постачання дронів з країн НАТО.

США взяли стратегію за якісне та комплексне переозброєння України. Однак військова промисловість та обмежені запаси озброєння не дозволять найближчим часом створити кількісну перевагу в озброєнні над Росією.

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Розгортання військової промисловості дозволить збільшити постачання критично важливих засобів ураження не раніше ніж за 1 – 2 роки. НАТО має незрівнянно вищий оборонний потенціал, але це дозволить створити кількісну перевагу тільки на більш значній дистанції.

Тому Україна має вчитися застосовувати зброю НАТО та застосовувати тактику, яка сприяє зберіганню живої сили та бойової техніки на період, поки НАТО не почне збільшувати поставки критично важливих засобів ураження та дронів.