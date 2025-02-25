ЗМІ дізналися, коли Україна та США можуть підписати угоду щодо корисних копалин

Україна та Сполучені Штати обговорюють угоду щодо рідкісноземельних металів. ЗМІ назвали дату, коли країни можуть підписати документ.

В AFP кажуть, що це може відбутися вже цього місяця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Barron's.

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Коли Україна та США підпишуть угоду

Український високопоставлений чиновник повідомив виданню, що зараз урядовці працюють над деталями.

Наразі ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона у п'ятницю для підписання угоди,

– додав він.

Таким чином, Сполучені Штати та Україна можуть підписати угоду щодо рідкісноземельних металів вже цього тижня, а саме 28 лютого.

Водночас у Blomberg повідомили, що в середу, 26 лютого, Кабінет міністрів України рекомендуватиме підписати угоду. Однак, у Білому домі не відповіли на запит агентства.

Зазначимо, що раніше у Financial Times заявили, що Україна та Штати вже погодили умови домовленостей про корисні копалини. За даними видання, США зняли найбільш жорсткі вимоги до України й Київ погодився підписати документ.

Українські урядовці, що говорили з журналістами, вважають, що угода дає можливість розширити відносини між країнами. А також додають, що зараз умови вигідніші, ніж були раніше.