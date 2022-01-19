ЗМІ дізналися про власність таємної племінниці Путіна

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що дружина губернатора Кемеровської області Ганна Цівільова – двоюрідна племінниця Путіна. Жінка відома тим, що є власницею однієї з найбільших вугільних компаній Росії.

Як стверджують автори розслідування, дівоче прізвище Цівільової – Путіна, а її батько – двоюрідний брат президента Росії.

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Хто така Ганна Цівільова

Журналісти говорять, що жінка народилася в Івановому і у 1990-х роках працювала психіатром у місцевому психіатричному стаціонарі. Після того, як Володимир Путін обійняв посаду президента Росії, жінка переїхала до Москви і зайнялася постачанням медичного обладнання. У 2007 році вона стала дружиною Сергія Цівільова.

А вже у 2012 році родина Цівільових стала власниками частки у вугільній компанії "Колмар". І це попри те, що ніхто з подружжя не був помічений у вугільному бізнесі. Ба більше, грошей, які заробляло подружжя, їм би точно не вистачило для купівлі компанії.

Де подружжя взяло гроші

За даними видання, вони отримали актив від друга президента, бізнесмена Геннадія Тимченка – до цього моменту йому належали 60% "Колмару".

У минулому "Колмар" мав величезні фінансові труднощі, проте останніми роками компанії почала надавати допомогу держава,

– розповідають журналісти.

Після переходу під контроль Цівільових компанія отримала з бюджету 11 мільярдів рублів прямої підтримки, а також пільговий кредит на 4 мільярди рублів і податкові преференції

Цівільов став губернатором Кемеровської області у 2018 році, після пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня", внаслідок якої загинуло 60 людей.

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Видання наголошує, що історія Цівільових – лише один із прикладів феодальних звичаїв у сучасній Росії. Адже близькі родичі Путіна не рідко виявляються власниками коштовних компаній та активів.

Що відомо про проєкт "Агентство" Він був створений Романом Баданіним, який у минулому очолював відомі російські ЗМІ: РБК, телеканал "Дощ", "Проєкт". Видання "Проєкт", яке займається розслідуваннями, не раз потерпало від переслідувань. 15 липня 2021 року Генпрокуратура Росії оголосила американську компанію Project Media, Inc, що займається видавництвом "Проєкту", "небажаною організацією". П'ятьох журналістів видання, зокрема Баданіна, внесли до списку "іноземних агентів"

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