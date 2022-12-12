"Бавовна" на аеродромі "Дягілєво": росЗМІ назвали імена загиблих військових, серед них – майор
Декілька днів тому на аеродромі "Дягілєво" у Росії прогриміли вибухи. Після цього звідти "загадково" зникли 9 бомбардувальників.
Після візиту "бавовни" росЗМІ повідомили про смерть трьох своїх військових. Про це пише 24 канал.
До теми У ЗСУ вперше прокоментували "зникнення" російських бомбардувальників після "бавовни" у Дягілєво
Троє російських вояк загинули після візиту "бавовни"
Зазначають, що на аеродромі "Дягілєво" загинули майор авіації Євгєній Навлютов, майор Алєксандр Шнотін та сержант Андрєй Столяров.
Нагадаємо, що 5 грудня росЗМІ повідомили, що два українські безпілотні літальні апарати з реактивними двигунами атакували аеродроми стратегічної авіації в Саратовській та Рязанській областях.
Звісно, що в Росії знову заявили про те, що обидва безпілотники були збиті. А пошкодження були завдані уламками збитих безпілотників.
Що відомо про ворожий об'єкт
Аеродром "Дягілєво" розташовується у Рязані, а на його території зберігається чимало ворожих літальних апаратів, зокрема Ту-22.
Поруч із базою розміщено 360-й авіаційний ремонтний завод, на якому відбувається обслуговування літаків російської стратегічної авіації: бомбардувальників Ту-22М, ракетоносців Ту-95МС та військово-транспортних літаків Іл-76 різних модифікацій.
Згодом з'явилося зображення зі супутника, де видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3.
Зауважимо, що саме такі стратегічні бомбардувальники-ракетоносії завдають ударів по українських містах і здійснюють енергетичний терор, атакуючи критичну інфраструктуру України.
Куди поділися бомбардувальники
- Після 5 грудня з російського аеродрому "Дегілєво" у Рязанській області раптово "зникли" ворожі бомбардувальники.
- У Збройних Силах України пояснили причинити того, чому так сталося. Зокрема виною "зникнення" бомбардувальників є низький рівень підготовки росіян.
- Там також заявили, що з аеродрому "зникли" бомбардувальники, які окупанти використовували для завдання ракетних ударів по території України. Крім того, ще один літак зазнав пошкоджень.