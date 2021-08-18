ЗМІ назвали можливого нового лідера Афганістану

Новим главою Афганістану може стати мулла Абдул Гані Барадар. Він лише нещодавно приїхав в Кандагар і для нього організували помпезну зустріч.

Він є одним із засновників руху "Талібан" і головою політичного офісу руху. Абдул Гані Барадар був близьким другом засновника талібів Мохамеда Омара.

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Становлення Барадара як лідера

Здійматися політичними сходами Абдул Гані Барадар почав після виходу радянських військ. В кінці 1990 років Барадар займав посаду губернатора талібів у кількох провінціях. Він був із тих лідерів, які застосовували репресії та насильство.

За словами співробітника ООН, у перші роки війни, коли таліби почали збиратися, Барадар був особливо розлючений авіаударом США. Під час обстрілу загинули десятки людей, зокрема і його родичі.

У 2010 Барадара заарештували: його схопила у полон пакистанська розвідка. 8 років він жив у в'язниці суворого режиму. Його поплічники, як пишуть ЗМІ, дещо переймаються психологічними настроями майбутнього лідера.

Про Барадара В Афганістан після вигнання повернувся співзасновник "Талібану"

Колишній німецький дипломат і аналітик Томас Руттіг заявив, що роки, проведені Барадаром в пакистанській в'язниці, підвищили його політичну легітимність. Він зазначив, що Барадар виявився більш впливовим, ніж очікувалося, і "розвинув і продемонстрував політичне розуміння".

Згодом Барадара випустили з в'язниці на прохання лідерів США та Афганістану. Абдул Гані Барадар прилетів в Кандагар вночі 17 серпня.

Помпезна зустріч Барадара в Кандагарі

Мулла Барадар прибув з Катару, де вів переговори зі США, а потім з афганськими мирними переговорниками. Він увійшов у Кандагар у супроводі позашляховиків і мотополіції.



Зустріч Абдула Гані Бардара у Кандагарі / Фото EPA

Його ходу супроводжували феєрверки та тисячі афганців. Принаймні кілька з них йшли натовпом з гранатометами. Люди вітали його, розмахуючи прапорами "Талібану".

Що відомо про Барадара

Джерело: Вікіпедія