ЗМІ назвали можливого нового лідера Афганістану
Джерело:The Washington Post
Новим главою Афганістану може стати мулла Абдул Гані Барадар. Він лише нещодавно приїхав в Кандагар і для нього організували помпезну зустріч.
Він є одним із засновників руху "Талібан" і головою політичного офісу руху. Абдул Гані Барадар був близьким другом засновника талібів Мохамеда Омара.
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Становлення Барадара як лідера
Здійматися політичними сходами Абдул Гані Барадар почав після виходу радянських військ. В кінці 1990 років Барадар займав посаду губернатора талібів у кількох провінціях. Він був із тих лідерів, які застосовували репресії та насильство.
За словами співробітника ООН, у перші роки війни, коли таліби почали збиратися, Барадар був особливо розлючений авіаударом США. Під час обстрілу загинули десятки людей, зокрема і його родичі.
У 2010 Барадара заарештували: його схопила у полон пакистанська розвідка. 8 років він жив у в'язниці суворого режиму. Його поплічники, як пишуть ЗМІ, дещо переймаються психологічними настроями майбутнього лідера.
Про Барадара В Афганістан після вигнання повернувся співзасновник "Талібану"
Колишній німецький дипломат і аналітик Томас Руттіг заявив, що роки, проведені Барадаром в пакистанській в'язниці, підвищили його політичну легітимність. Він зазначив, що Барадар виявився більш впливовим, ніж очікувалося, і "розвинув і продемонстрував політичне розуміння".
Згодом Барадара випустили з в'язниці на прохання лідерів США та Афганістану. Абдул Гані Барадар прилетів в Кандагар вночі 17 серпня.
Помпезна зустріч Барадара в Кандагарі
Мулла Барадар прибув з Катару, де вів переговори зі США, а потім з афганськими мирними переговорниками. Він увійшов у Кандагар у супроводі позашляховиків і мотополіції.
Зустріч Абдула Гані Бардара у Кандагарі / Фото EPA
Його ходу супроводжували феєрверки та тисячі афганців. Принаймні кілька з них йшли натовпом з гранатометами. Люди вітали його, розмахуючи прапорами "Талібану".
Що відомо про Барадара
Джерело: Вікіпедія
- Мулла Абдул Гані Барадар був заступником мулли Мохамеда Омара, який у 1996 – 2001 роках був фактичним керівником Афганістану.
- У 2010 – 2018 роках співзасновник ісламістського руху перебував у пакистанській в'язниці.
- Його відпустили для проведення мирних переговорів зі США.
- Угоду про виведення американських військових на початку 2020 року підписав саме Мулла Барадар.