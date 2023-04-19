Рублі не пахнуть: ЗМІ опублікували імена зрадників з окупованої Луганщини, які воюють за Росію

Росія використовує мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей як військову силу для ведення бойових дій проти України. Журналісти отримали доступ до інформації про військових з окупованих територій, які опинився у лавах ворожої армії.

Журналісти проєкту KibOrg News дізналися імена зрадників зі списків, складених так званими "адміністраціями" окупованої Луганщини.

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13 зрадників з Алчевського району отримали поранення

З лютого до червня 2022 року 13 осіб, зареєстрованих у смт Фащівка Алчевського району (до 2020 року Перевальського району), отримали поранення.

Список 13 зрадників з смт Фащівка / Фото KibOrg News

До переліку ввійшов мобілізований Катан Станіслав Борисович 1972 року народження, який у травні потрапив до лікарні. В соцмережі "Однокласники" військовий хизується фото біля знаку Ізюму, що був під окупацією Росії з квітня до початку вересня 2022 року.

Станіслав Катан / Фото KibOrg News

Крім того, у списку вказаний контрактник Катинський Денис Сергійович 1999 року народження, який отримав поранення у березні 2022 року. На одній зі світлин Катинського поруч із ним стоїть військовий з артилерії. Журналісти припускають, що Катинський теж служить артилеристом.

Денис Катинський / Фото KibOrg News

Також у березні отримав травму контрактник Беляков Іван Миколайович 1995 року народження з селища Фащівка. У вересні 2022 року він опублікував добірку фото у військовій формі, з рушницею, з кривавою рукою.

Іван Беляков / Фото KibOrg News

Поранені зрадники з Комісарівки та Ящикового

У відомості Перевальського району надано перелік осіб з смт Комісарівка, які отримали поранення, контузії або каліцтва під час виконання службових обов'язків на війні проти України у період з лютого до червня 2022 року.

Поранені зрадники з Комісарівки / Фото KibOrg News

Серед них Алексенко Костянтин Володимирович 1994 року народження. 2 червня він зазнав мінно-вибухового ураження та уламкового поранення лівої верхньої кінцівки. На другому фото, опублікованому у липні 2022 року, він зображений з поламаною рукою.

Костянтин Алексенко / Фото KibOrg News

Аналогічний список був складений щодо мешканців смт Ящикове Перевальського району Луганської області.

Поранені зрадники з смт Ящикове / Фото KibOrg News

Зазначено, що в березні 2022 року був поранений Хутков Дмитро Миколайович 1991 року народження. У профілі він вказав, що служив у військовій частині А2730, розташованій у Бахмуті Донецької області.

Згідно з даними Хуткова ВКонтакте, він пішов в армію за контрактом, працював водієм-механіком радянського середнього танку Т-64.

У травні 2022 року, військовий, який у соціальних мережах підписаний як Позивний Лісовик Виднічук, товариш по службі Дмитра, оприлюднив спільне фото. Також на світлині зображений службовець цієї ж військової частини Овчинників Денис.



Зліва направо: Хутков, Овчинників, Лісовик Виднічук / Фото KibOrg News

У наступному списку зустрічається, зокрема, Рибін Олександр Вікторович 1972 року народження, щирий прихильник Російської Федерації, що видно з його соціальних мереж. У березні 2022 року він отримав мінно-вибухову рану.

Рибін Олександр / Фото KibOrg News

"Республіканський центр зайнятості" окупованої Луганщини складає відомості про осіб, які звертаються за виплатами для військовослужбовців. У період з березня до липня 2022 року у Перевальському районі 58 осіб отримали виплати сумою в середньому 20 тисяч рублів.

Так, у травні 2022 року до "установи" подалася мати Токаленко В'ячеслава Євгеновича 1981 року народження. Фото у військовій формі на його сторінці датуються ще 2018 роком (Токаленко праворуч).

Зрадники, які звернулися за виплатами / Фото KibOrg News

За грошима звернулася і мати Малахова Едуарда Сергійовича 1993 року народження. У вересні 2022 року він теж хизувався у соцмережі формою і рушницею.



Едуард Малахов / Фото KibOrg News

У листопаді 2022 року "відділ охорони життєдіяльності" смт Комісарівка узагальнив дані поранених і загиблих військових у період з лютого до листопаду 2022 року.

Один із вояк ворожої армії загинув на початку вересня, отримавши поранення в Соледарі Донецької області на заводі Knauf. 9 серпня у мережі з'явилося відео російського воєнкора, де загарбники розповіли, що почали "зачищати" завод.

В описі йшлося, що операцію проводили найманці ПВК "Вагнера" за підтримки артилерії незаконних військових формувань окупованої Луганщини та Збройних Сил Росії.

А 14 серпня той же телеграм-канал опублікував відео зі вже "захопленим" заводом. 30 серпня депутат Соледарської міської ради Ігор Зелений розповів журналістам "Вільного радіо", що окупантів з Knauf, вірогідно, відігнали. А, згідно з наведеним списком, принаймні один загарбник там точно отримав поранення.

Поранені зрадники згідно з даними "відділу охорони життєдіяльності" Комісарівки / Фото KibOrg News

Списки військових окупованої Луганщини, які загинули, звичайно, не обмежуються одним. Наприклад, ще є перелік 25 загиблих військовослужбовців. Похорон 19 з них було профінансовано. Щодо того, як поховані інші 6 осіб можна, точної інформації немає.



Списки військових окупованої Луганщини, які загинули / Фото KibOrg News

Безпосереднє відношення до збору даних про військовозобов'язаних окупантів має колаборантка Гусєва Олена Станіславівна, "начальниця відділу кадрової роботи, праці та соціальних відносин управління праці та соціального захисту населення" Перевальського району окупованої Луганської області.

Документи колаборантки Гусєвої / Фото KibOrg News

Загалом окупаційна "адміністрація" Перевальського району звітує "верхівці республіки" й з інших питань. Зокрема, повідомляє, що на території "відділу" немає учасників так званої "спеціальної військової операції", які бажають пройти курс реабілітації.

Як звітує "адміністрація" Перевальського району / Фото KibOrg News

Також немає і пунктів тимчасового розміщення переміщених осіб. В інформації щодо них "адміністрація" вказує, що всі з 250 людей самостійно розмістилися на території району і самостійно харчуються.

Як адміністрація інформує про тимчасового розміщення переміщених осіб / Фото KibOrg News