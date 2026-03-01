Про це повідомили в поліції Дніпра. Там пояснили ситуацію.
Чи правда, що чоловік забарикадувався в квартирі з гранатами?
В коментарі 24 Каналу речниця поліції Анна Старчевська сказала, що чоловік насправді не зачинявся. Його вже затримали.
Втім, вибух все ж був і сам 33-річний чоловік поранений.
За попередньою інформацією, вибух боєприпасу стався у квартирі. Після прибуття поліцейських чоловік самостійно вийшов із квартири та був затриманий правоохоронцями. На місце викликали швидку допомогу – чоловіку надали медичну допомогу,
– сказано в повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють усі обставини події. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.
28 лютого у Львові біля смітників жінка виявила бойову гранату. Вибухотехніки знешкодили її.
24 лютого в центрі Херсона вибухнув невідомий предмет. Це сталося, коли комунальники збирали сміття. 7 людей поранені.