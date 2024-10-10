Чи справді Зеленський готовий до припинення вогню в обмін на НАТО та ЄС: в ОП дали відповідь

У мережі писали, що Зеленський готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Йшлося нібито про варіант без визнання втрати територій і в обмін на гарантії безпеки з боку США та швидкий вступ до ЄС.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію. Він наголосив, що інформація поширена у ЗМІ – це неправда.

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Україна слідує Формулі миру Зеленського

У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України,

– вказав Литвин.

Водночас радник Зеленського вказав, що цими днями План перемоги представлять Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. За словами Литвина, він є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру.

Зазначимо, інформацію про те, що Зеленський розглядає такий варіант, поширила італійська газета Corriere della Sera. Водночас практично одночасно іспанська El Mundo опублікувала матеріал про те, що український президент категорично відмовляється приймати будь-який інший мирний план крім Формули миру. Стверджується, що мета Зеленського – змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Києва та ніяк інакше.