ЗМІ пишуть, що танкери з російською нафтою вимикають локацію в Атлантиці: для чого їм це

Танкери з російською нафтою почали дедалі частіше вимикати свою локацію в Атлантичному океані. Схожу тактику можна спостерігати під час купівлі підсанкційної нафти з Венесуели чи Ірану.

Танкери "зникають" біля Азорських островів – крихітної групи островів, розміщеної за 1500 кілометрів на захід від Португалії. Ймовірно, у середині Атлантики відбуваються невидимі передачі нафти з корабля на корабель.

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Танкери з російською нафтою дедалі частіше вимикають локацію в Атлантиці

Щонайменше 3 танкери з російською нафтою за останні 10 днів зникли з систем відстеження суден (AIS), коли наближалися до Азорських островів. Це може свідчити про передачу партій на інші судна. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну таких передач не було, тим паче з вимкненням супутникового моніторингу.

Наразі незрозуміло, чому це відбувається. Цілком ймовірно, що деякі покупці російської нафти хочуть завершити купівлю якомога приватніше. Зауважте, що Євросоюз затвердив 6 пакет санкцій проти країни-агресорки, який містить ембарго на нафту. Проте це обмеження почне діяти лише в грудні.

Водночас деякі російські вантажі починають зникати з поля зору на шляху до Азії. Перевантаження нафти з судна на судно є звичним явищем. Окрім цього, російські танкери роками були біля узбережжя Данії з вимкненою локацією, а останнім часом – й у Середземному морі та навіть біля Азорських островів.

Однак рідше трапляється те, що судна просто зникають з поля зору. Таку тактику часто використовують для перевезення нафти з підсанкційних Ірану та Венесуели. Тоді судна рухаються поруч, а потім менший танкер передає свій вантаж на більший. Після цього він транспортуватиме нафту на далекі торгові шляхи, найчастіше – в Азію.



Передача російської нафти з корабля на корабель між Мадейрою та Азорськими островами / Фото Bloomberg

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Коротко про нафтове ембарго

Ще на початку повномасштабної війни в Україні Австралія, Канада та Сполучені Штати Америки заборонили імпорт російської нафти.

Своєю чергою, Велика Британія пообіцяла зробити це до кінця 2022 року.

Після понад місяця обговорень Європейський Союз також наклав на Росію нафтове ембарго. Таке рішення ЄС до кінця року скоротить імпорт нафти та нафтопродуктів країни-агресорки на 92%.

Однак не усі країни пішли таким шляхом. Зокрема, Кіпр, Мальта та Греція з початку повномасштабної війни в Україні навпаки вдвічі збільшили обсяги постачання російської нафти.

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