ЗМІ показали, чим годують на саміті перших леді та джентльменів: фото із заходу

23 серпня 2021 , 15:59
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Джерело:

телеграм-канал Новини.LIVE

У переддень Незалежності на території заповідника "Софія Київська", що у столиці України, влаштували саміт перших леді та джентльменів. Після довгих розмов гостей частували вишуканими стравами.

Загалом у заході взяли участь 11 перших леді різних країн. Частина гостей долучилася в онлайн-режимі. 

Важливо У Софії Київській розпочався саміт перших леді та джентельменів

Разом з експертами вони обговорили важливі виклики, зокрема, пов'язані з пандемією COVID-19. Після цього гостей заходу запросили на святковий обід. Варто зауважити, що стіл був вишуканим та різноманітним. 

На шведській лінії можна побачити:

  • картоплю, запечену у тосканських травах,
  • курячий рулет з овочами в панчеті з соусом пармезан,
  • а також багато-багато різних закусок.

Чим частували гостей на саміті перших леді та джентельменів / Фото з телеграм-каналу Новини.LIVE

Що відомо про саміт перших леді та джентельменів

Київський саміт перших леді та джентльменів є аполітичною подією й суто гуманітарним форумом. За його результатами мають підписати спільну декларацію. 

Питання, які обговорять гості заходу

  • доступ до медичних послуг;
  • впровадження програм ментального здоров'я;
  • майбутнє системи освіти;
  • забезпечення рівних можливостей;
  • подолання дискримінації.

Модераторкою заходу стала ведуча та амбасадорка Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Маша Єфросиніна. А з вітальним словом виступила перша леді України Олена Зеленська.

Ініціаторка саміту Олена Зеленська висловила сподівання, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед країнами.

Автор: Альона Захарова