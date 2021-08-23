ЗМІ показали, чим годують на саміті перших леді та джентльменів: фото із заходу

У переддень Незалежності на території заповідника "Софія Київська", що у столиці України, влаштували саміт перших леді та джентльменів. Після довгих розмов гостей частували вишуканими стравами.

Загалом у заході взяли участь 11 перших леді різних країн. Частина гостей долучилася в онлайн-режимі.

Важливо У Софії Київській розпочався саміт перших леді та джентельменів

Разом з експертами вони обговорили важливі виклики, зокрема, пов'язані з пандемією COVID-19. Після цього гостей заходу запросили на святковий обід. Варто зауважити, що стіл був вишуканим та різноманітним.

На шведській лінії можна побачити:

картоплю, запечену у тосканських травах,

курячий рулет з овочами в панчеті з соусом пармезан,

а також багато-багато різних закусок.

Чим частували гостей на саміті перших леді та джентельменів / Фото з телеграм-каналу Новини.LIVE

Що відомо про саміт перших леді та джентельменів

Київський саміт перших леді та джентльменів є аполітичною подією й суто гуманітарним форумом. За його результатами мають підписати спільну декларацію.

Питання, які обговорять гості заходу

доступ до медичних послуг;

впровадження програм ментального здоров'я;

майбутнє системи освіти;

забезпечення рівних можливостей;

подолання дискримінації.

Модераторкою заходу стала ведуча та амбасадорка Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Маша Єфросиніна. А з вітальним словом виступила перша леді України Олена Зеленська.

Ініціаторка саміту Олена Зеленська висловила сподівання, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед країнами.