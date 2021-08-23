ЗМІ показали, чим годують на саміті перших леді та джентльменів: фото із заходу
Джерело:телеграм-канал Новини.LIVE
У переддень Незалежності на території заповідника "Софія Київська", що у столиці України, влаштували саміт перших леді та джентльменів. Після довгих розмов гостей частували вишуканими стравами.
Загалом у заході взяли участь 11 перших леді різних країн. Частина гостей долучилася в онлайн-режимі.
Важливо У Софії Київській розпочався саміт перших леді та джентельменів
Разом з експертами вони обговорили важливі виклики, зокрема, пов'язані з пандемією COVID-19. Після цього гостей заходу запросили на святковий обід. Варто зауважити, що стіл був вишуканим та різноманітним.
На шведській лінії можна побачити:
- картоплю, запечену у тосканських травах,
- курячий рулет з овочами в панчеті з соусом пармезан,
- а також багато-багато різних закусок.
Чим частували гостей на саміті перших леді та джентельменів / Фото з телеграм-каналу Новини.LIVE
Що відомо про саміт перших леді та джентельменів
Київський саміт перших леді та джентльменів є аполітичною подією й суто гуманітарним форумом. За його результатами мають підписати спільну декларацію.
Питання, які обговорять гості заходу
- доступ до медичних послуг;
- впровадження програм ментального здоров'я;
- майбутнє системи освіти;
- забезпечення рівних можливостей;
- подолання дискримінації.
Модераторкою заходу стала ведуча та амбасадорка Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Маша Єфросиніна. А з вітальним словом виступила перша леді України Олена Зеленська.
Ініціаторка саміту Олена Зеленська висловила сподівання, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед країнами.