ЗМІ повідомили про витік хлору на "Карпатнафтохімі": мер заявив, що це фейк
14 березня 2022 , 03:31Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Андрія Найди
Вночі 14 березня медіа повідомили нібито про витік хлору на "Карпатнафтохімі", що розташований у Калуші Івано-Франківської області. Влада запевнила – це неправда.
Інформацію спростував мер Калуша Андрій Найда. Він запевнив, що загрози життю жителів немає.
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Чиновник також зауважив, що 14 березня о 2:20 год на території громади оголосили повітряну тривогу. Тому працівники зміни підприємства перебувають в укритті.
Сталась помилка
Місцеве видання "Галка" пояснило, сталася технічна помилка під час трансляції на радіо. Кажуть, буває і таке.
Тому калушанам не варто хвилюватись, витоку хлору не було.