Втеча "Петрова" і "Боширова" після підриву складу у Чехії: ЗМІ розкрили деталі

Російський агентів, яких підозрюють в отруєнні в Солсбері, пов'язують ще й з вибухами на складі зброї у чеському Врбетіце. ЗМІ оприлюднили подробиці про їхню втечу з країни.

Через кілька годин після вибуху "Боширов" і "Петров" вилетіли з аеропорту "Швехат" у Відні у Росію. Ймовірно, з відома російського посольства в австрійській столиці.

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Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце прогриміли 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Під час першого, на жаль, загинули 2 людей.

Розмір завданих збитків сягнув сотень мільйонів крон, а відновлення пошкоджених об'єктів тривало аж до жовтня 2020 року.

До чого тут російські ГРУшники

Джерело: BBC

Лист, який стосувався російських агентів

Незадовго до вибухів компанії Imex Group (оператору складу) надійшов лист нібито від Національної гвардії Таджикистану.

У ньому просили надати дозвіл на відвідування складу 2 чоловікам. До листа також додали ксерокопії їхніх паспортів.

Прикріплені документи були видані на імена Руслана Табарова з Таджикистану та Ніколая Попи з Молдови.

Згодом з'ясувалося, що на фото у цих документах були саме російські агенти Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, причетні до отруєння Скрипалів.



Паспорти, "власникам" яких мали надати дозвіл / Фото

Що робили Чепіга та Мішкін у Чехії

Як пише BBC, європейські спецслужби вважають, що у ГРУ доручення, пов'язані з диверсіями, підривними діями та вбивствами, виконує підрозділ №29155.

Саме до нього належать агенти Чепіга та Мішкін. 11 жовтня 2014 року вони прилетіли у Прагу. Зі собою мали паспорти на імена "Руслана Боширова" та "Олександра Петрова".

У чеській столиці вони провели 2 дні, потім вирушили в Остраву, де проплатили оренду житла з 13 до 17 жовтня. Відстань до складів зброї звідти сягала близько 100 кілометрів.

Відстань між Остравою та Врбетіце: карта

16 жовтня на одному зі складів у Врбетіце прогримів вибух. Цього ж дня чоловіки відправилися у віденський аеропорт та звідти полетіли у Москви.

Дипломатичний скандал між Чехією та Росією: коротко