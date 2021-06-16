Відповідала, що любить його, – ЗМІ розкрили деталі життя Сраб'янц, яка загинула у Туреччині

Знайомі Анжеліки Сраб'янц, яка загинула у Стамбулі, переконані, що дівчина не могла з власної волі стрибнути з балкона. Вона була самодостатньою і мала багато багато захоплень.

Як Сраб'янц жила до Туреччини

Упродовж 2012 – 2016 років дівчина викладала у коледжі Сумського аграрного університету. Згодом перейшла на роботу до Сумського аграрного інституту. Там вона викладала англійською мовою, якою володіла досконало.

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Турецькі ЗМІ повідомляли, що українка працювала моделлю. Водночас в Україні це твердження частково спростували. Її портфоліо можна знайти на сайтах світових модельних агентств. Водночас левову частку свого часу дівчина приділяла освітній роботі.

Окрім того, Сраб'янц допомагала своєму хлопцеві – Бураку Ерджану – тренувати собак.

Також дівчина захоплювалася фотографією. Вона часто пропонувала свої послуги з портретної, репортажної та весільної зйомок. Окрім того, Сраб'янц охоче проводила дитячі фотосесії.

Подруга загиблої не вірить у те, що дівчина могла сама заподіяти собі смерть. Сраб'янц сама заробляла собі на прожиття і ніколи не бігала за чоловіками заради матеріальної вигоди. Окрім того, товаришка загиблої розповіла, що Сраб'янц ніколи не вживала наркотики.

Загибла кохала Ерджана

З турком Бураком Ерджаном дівчина познайомилася у 2020 році. Сраб'янц зізнавалася подругам, що є дуже щаслвою. Вона була зачарована своїм коханим і постійно хватила його.

Однак згодом Ерджан почав проявляти надмірні ревнощі. Його дратувало, що на красиву дівчину звертають увагу інші чоловіки.

Знайомий Сраб'янц розповідав, що турок знущався з загиблої. Дівчина усе розуміла, визначала, що стосунки пора закінчувати, однак, зрештою, усе одно залишалася з Ерджаном, бо кохала його.

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