У WP розповіли, як Кремль розправився з фотографом, який зміг зафіксувати на камеру бронепоїзд

Журналісти одного з авторитетних американських видань розповіли історію Михайла Короткова, що упродовж років як фотограф був одержимий ідеєю полювання на "незвичайного звіра". Власне, бажав чоловік, аби в об'єктив його камери частіше потрапляв броньований поїзд президента Росії Владіміра Путіна.

Михайлові Короткову всього 31 рік, але значну частину свого життя він витратив на відстеження та фотографування спеціального броньованого поїзда російського диктатора. Саме він був тим фотографом-ентузіастом, який у 2018 році опублікував в мережі світлину елітного транспортного засобу Путіна, констатувавши, що "прості смертні на такому не їздять".

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"Поїзд-привид" параноїдального диктатора

Як зазначив сам фотограф, знайти та зафіксувати за допомогою об'єктива камери поїзд кремлівського карлика було жахливо та хвилююче. Коротков описав броньований транспортний засіб Путіна як щось, що схоже на моторошний "поїзд-привид" із секретним розкладом, без ідентифікаційних номерів локомотивів і завжди закритими вікнами.

Цікаво, що один із вагонів має незвичайний купол на вершині. Цілком імовірно, там розміщено спеціальне обладнання зв'язку.

Я був настільки глибоко у своєму хобі. Я намагався отримати дійсно рідкісні знімки. І для мене виклик був настільки величезним, що я не думав про наслідки,

– розповів фотограф в інтерв'ю.

Як відомо, російський диктатор надзвичайно – навіть параноїдально – переживає за свою безпеку. Під час пандемії Covid-19 Коротков писав про те, що зафіксував різке зростання використання Путіним цього броньованого поїзда. Ймовірно, це тому, що його важче відстежити, аніж літак.



Михайло Коротков / Фото Владислава Фоменка

На фотографа почали полювання спецслужби

Слід сказати, що зробив Коротков багато фотографій потяга Путіна, але виклав у мережу лише кілька.

Я намагався не привертати увагу до того факту, що мене дуже цікавить ця тема,

– сказав він.

Однак ним все одно зацікавились російські спецслужби. Власне, у травні 2021 року на ютуб-сторінці Короткова з'явилися дивні повідомлення. У них були дослівні розшифровки приватних телефонних розмов між ним і його найближчим другом, а також записи розмов з колегою-споттером Володимиром та інше.

Коли я побачив ці розмови у своїх коментарях, це було моторошно. Я думав про свою особисту безпеку. З того моменту я зрозумів, що все, що я опублікував в інтернеті, може бути використано проти мене,

– констатував Коротков.

За словами фотографа, єдине пояснення, чому так відбувалося – це те, що за ним, ймовірно, стежить Федеральна служба безпеки (ФСБ). Після усвідомлення цього факту Короткову довелось зупинитися та перестати фотографувати броньований потяг російського диктатора.

Путін має серйозні проблеми зі здоров'ям

Оскільки ми вже згадали про параноїдальність російського диктатора, слід до цієї теми додати, що з ним завжди ходить цілий табун лікарів. Вони слідкують за тим, аби все у Владіміра Владіморовича було добре та він не помер передчасно, – ймовірно, ніколи.

Однак все ж рано чи пізно, але президентові Росії доведеться попрощатися з власним життям, адже всі люди смертні. Не варто виключати, що відійде Путін на той світ у недалекій перспективі. До того ж в Головному управлінні розвідки України не так давно констатували, що в лідера держави-терористки рак.