ЗМІ знайшли тих, кого ФСБ назвала "українськими агентами"

Днями ФСБ Росії заявила, що зловила двох українських "шпигунів" та одного "терориста". Згодом журналісти з'ясували, що це – 23-річний торговець кави з Києва та родина із села Перепільники Тернопільської області.

За даними російських спецслужб, один українець нібито планував підірвати в Росії 2 бомби.

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Натомість інших двох звинувачували у шпигунстві за стратегічними об'єктами.

ЗМІ з'ясували особи "шпигунів"

Видання зв'язалося з рідними затриманих і виявило, що агентами СБУ та української військової розвідки в Росії оголошено 23-річного торговця кавою та цілу родину із села Перепельники – син, батько та мати, яка працює вчителькою у школі.

Олександр Цилик вирушив у ділову поїздку до Росії

Як розповіла мати Олександра Цилика, якого звинувачують у тероризмі, у жовтні хлопець вирушив до Росії. Вона розповіла, що його поїздка пов'язана з чаєм та кавою – він на цьому заробляв, їздив на фестивалі, читав, добре знається на зернах.

На оперативній зйомці ФСБ хлопець розповідає, що справжньою метою його поїздки була не закупівля кави, а "організація теракту". За завданням ГУР Міноборони він нібито мав підірвати на території Росії 2 саморобні бомби.



Олександр Цилик під час "зізнання" / Фото "Української правди"

Після зникнення Цилика оголосили в розшук в Україні. Але перші відомості про нього надійшли лише за місяць, у листопаді. Мати хлопця телефонувала до посольства, ті робили запит до Росії, там відповіли, що сина затримано. Водночас ФСБ не доповіли про це консулу, хоча мали.

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