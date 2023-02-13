Чи зможе зміна генсека НАТО вплинути на допомогу Україні: прогноз ОП

У ЗМІ з'явилася інформація, що Єнс Столтенберг, який із 2014 року обіймає посаду генерального секретаря НАТО, не хоче продовження своїх повноважень та вже у жовтні цього року складе їх. В Офісі Президента висловилися щодо цього.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що Єнс Столтенберг посідає "вкрай позитивну позицію" у російсько-українській війні. Про це пише 24 Канал.

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Подоляк висловився про потенційних кандидатів

Подоляк наголосив, що Столтенберг абсолютно точно розуміє "природу цієї війни", він "точно та правильно розставляє акценти". Також представник ОП зазначив, що генсек НАТО постійно наголошує на тому, що країни, які належать до Альянсу, мають підтримувати Україну.

Він абсолютно точно говорить про те, що Росія має програти. І для цього потрібно зробити все необхідне. Тобто він на сьогодні є такою рушійною силою, яка допомагає Україні швидко отримувати й певні консультації, і певні необхідні координаційні дії щодо забезпечення зброєю,

– сказав Подоляк.

За даними Politico, розглядають кілька прізвищ європейських високопосадовців, які можуть замінити Столтенберга. Серед них прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Подоляк наголосив, що всі перераховані кандидати говорять про свою проукраїнську позицію. Він не думає, що відбудуться якісь кардинальні зміни в НАТО.

"Змін позицій НАТО неможливо передбачити, тому що є конкретне розуміння того, як ця війна має закінчитися", – підкреслив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, у війну вкладено дуже багато ресурсів, це свідчить про те, що це війна не між Росією та Україною, а між демократичним світом і між концепцією авторитарного домінування, що і сповідує Росія.

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