У США обурені "маніпуляціями" української влади щодо зміни керівництва "Нафтогазу"

Білий дім вкрай стурбований рішенням Кабміну України розпустити наглядову раду й замінити керівництво "Нафтогазу". Про це заявив речник Держдепу Сполучених Штатів Америки Нед Прайс у твітері.
Джерело:твітер Держдепу США
Цього ж дня, 29 квітня, на брифінгу він дав розширений коментар із цього приводу. Зауважимо, попередній коментар Прайса був доволі дипломатичним, новий же містив категоричні та різкі судження.
Попередній коментар У Держдепі США відреагували на зміну керівництва "Нафтогазу"
Зміна керівництва "Нафтогазу": у США обурені "маніпуляціями" Кабміну
Ми глибоко стурбовані нещодавніми маніпуляціями Кабінету Міністрів України чинними правилами задля розпуску наглядової ради й заміни керівництва головної української енергетичної компанії,
– сказав Прайс.
На думку Держдепу США, дії українського уряду:
- Продемонстрували зневагу до чесних та прозорих корпоративних практик.
- Ускладнили як процес реформування енергетичного сектора України, так і поліпшення інвестиційного клімату.
На жаль, це зайвий приклад ігнорування сучасних методів роботи. При цьому економічний прогрес України, який так важко дається, ще й наражається на ризик,
– додав Прайс.
Водночас речник Білого дому й наголосив, що США "продовжать підтримувати Україну і зміцнювати її інститути", тільки-от "влада України повинна теж робити свій внесок".
Коротко про зміну керівництва "Нафтогазу"
- У компанії "Нафтогаз" показали багатомільярдні збитки у 2020.
- Це стало приводом до рішення Кабміну від 28 квітня про звільнення Андрія Коболєва з посади глави компанії.
- Замість нього цього ж дня керівником "Нафтогазу" призначили Юрія Вітренка.
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