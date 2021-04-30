У США обурені "маніпуляціями" української влади щодо зміни керівництва "Нафтогазу"

Білий дім вкрай стурбований рішенням Кабміну України розпустити наглядову раду й замінити керівництво "Нафтогазу". Про це заявив речник Держдепу Сполучених Штатів Америки Нед Прайс у твітері.

Цього ж дня, 29 квітня, на брифінгу він дав розширений коментар із цього приводу. Зауважимо, попередній коментар Прайса був доволі дипломатичним, новий же містив категоричні та різкі судження.

Попередній коментар У Держдепі США відреагували на зміну керівництва "Нафтогазу"

Зміна керівництва "Нафтогазу": у США обурені "маніпуляціями" Кабміну

Ми глибоко стурбовані нещодавніми маніпуляціями Кабінету Міністрів України чинними правилами задля розпуску наглядової ради й заміни керівництва головної української енергетичної компанії,

– сказав Прайс.

На думку Держдепу США, дії українського уряду:

Продемонстрували зневагу до чесних та прозорих корпоративних практик.

Ускладнили як процес реформування енергетичного сектора України, так і поліпшення інвестиційного клімату.

На жаль, це зайвий приклад ігнорування сучасних методів роботи. При цьому економічний прогрес України, який так важко дається, ще й наражається на ризик,

– додав Прайс.

Водночас речник Білого дому й наголосив, що США "продовжать підтримувати Україну і зміцнювати її інститути", тільки-от "влада України повинна теж робити свій внесок".

Коротко про зміну керівництва "Нафтогазу"

У компанії "Нафтогаз" показали багатомільярдні збитки у 2020.

Це стало приводом до рішення Кабміну від 28 квітня про звільнення Андрія Коболєва з посади глави компанії.

Замість нього цього ж дня керівником "Нафтогазу" призначили Юрія Вітренка.

До теми Хрест на корпоративній реформі, – Коболєв про своє звільнення