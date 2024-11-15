В Армія+ з’явилася функція зміни місця служби: як нею скористатись

У застосунку для військовослужбовців ЗСУ Армія+ запроваджено нову функцію. Тепер є можливість подати рапорт на зміну місця служби.

Це дозволяє швидко та без бюрократії оформити переведення до іншої військової частини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Відстрочки, рапорти та рекрутинг онлайн: як у Міноборони долають "українську паперову армію"

Як скористатися функцією

Для використання нового інструменту необхідно оновити застосунок до версії 2.0.2. Процес подання рапорту займає близько 15 хвилин завдяки покроковим інструкціям.

Перелік необхідних документів для подання рапорту через Армія+:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від частини, до якої планується переведення.

Додатково може знадобитися висновок ВЛК, якщо переведення зумовлено станом здоров’я.

Рапорт подається автоматично до Кадрового центру ЗСУ, без необхідності погодження командира або надання його Армія ID. Це значно пришвидшує процес і мінімізує бюрократичні затримки.

Це революція, яку не можна було б уявити без сучасних цифрових інструментів, як Армія+,

– каже заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Кадровий центр має 72 години для розгляду запиту. В окремих ситуаціях Кадровий центр може напряму звертатися до командирів військових частин для отримання погодження.



Це стосується, зокрема, переведення військовослужбовців між тиловими чи бойовими бригадами. Також, якщо військовий обіймає офіцерську посаду або є офіцером, згода командира є обов’язковою для переведення з тилової частини до бойової.

Через 72 години результат повідомляється військовому через застосунок Армія+. У випадку погодження – готується наказ на переведення.

Як працюватиме функція зміни місця служби в Армія+