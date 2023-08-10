У ДСНС попередили про зміну погоди: де оголосили штормове попередження

10 серпня 2023, 16:15
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Джерело:

ДСНС

Надзвичайники попередили українців про зміну погоди та закликали громадян зважати на це при плануванні подорожей, особливо на далекі відстані.

У ДСНС посилаються на дані синоптиків Укргідрометцентру, які зазначили, що завтра, 11 серпня, негода накриє майже всю країну, окрім чотирьох областей.

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Жителям яких областей можна бути спокійними: 

  • Житомирської;
  • Київської;
  • Вінницької;
  • Одеської.

Натомість у решті областей – очікуються грози. Також на Лівобережжі в окремих районах прогнозується град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, а у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях – значні дощі.

Важливо! Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий. ДСНС попереджає: зважайте на погодні умови, особливо під час планування поїздок на далекі відстані!

До слова, 6 серпня та вночі проти 7 серпня негода вирувала на Заході України. Внаслідок зливи вода подекуди підтопила приватні домогосподарства, вулиці та дороги у Тернопільській та Волинській областях.

Автор: Анастасія Лукашевська