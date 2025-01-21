Як продати свій досвід у новій професії: поради для тих, хто змінює роботу

Зараз все більше українців не бояться змінювати професії протягом життя та починати кар'єру наново. За даними опитування Gradus Research у 2024 році, під час війни українці демонструють високу готовність до змін у професійній сфері.

Так, 73% респондентів зазначили, що хоча б раз змінювали рід діяльності, а понад 64% – готові освоїти нову спеціальність, щоб залишитися конкурентоспроможними на ринку праці. Для тих, хто думає про перекваліфікацію, тільки починає новий кар'єрний шлях або вже змінив фах і шукає нову позицію, ділюся порадами про те, як шукати і знаходити роботу після зміни професії. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Підкресліть свої нефахові навички

При пошуку першої роботи за новим фахом постає питання: що з минулого досвіду буде корисним на новій роботі? Що можна презентувати в резюме та під час співбесід? Попередній досвід дійсно може містити безліч цінних аспектів, навіть якщо, на перший погляд, він не пов'язаний із новою професією.

Головне – побачити в ньому так звані трансферні або мобільні навички (це універсальні навички та здібності, які потрібні всюди) та підкреслити їхню важливість для майбутньої ролі. Далі назву кілька прикладів таких навичок.

Комунікабельність та взаємодія з людьми . Вміння налагоджувати контакт, організовувати роботу команди та розв'язувати конфлікти буде безцінним в будь-якому середовищі – від ІТ до продажів.

. Вміння налагоджувати контакт, організовувати роботу команди та розв'язувати конфлікти буде безцінним в будь-якому середовищі – від ІТ до продажів. Організація та системне мислення . Досвід у плануванні, координації процесів чи управлінні проєктами будь-якого розміру свідчить про вміння структурувати роботу та ефективно працювати з ресурсами.

. Досвід у плануванні, координації процесів чи управлінні проєктами будь-якого розміру свідчить про вміння структурувати роботу та ефективно працювати з ресурсами. Адаптивність та стресостійкість . Якщо ви вже працювали під тиском часових рамок чи умов, що швидко змінюються, – це свідчить про вашу здатність залишатися ефективними, коли все навколо нестабільне.

. Якщо ви вже працювали під тиском часових рамок чи умов, що швидко змінюються, – це свідчить про вашу здатність залишатися ефективними, коли все навколо нестабільне. Креативність та аналітика. Навіть якщо ви не були аналітиком чи дизайнером, вміння пропонувати нестандартні рішення, робити висновки з фактичних даних тощо можуть стати вашою особистою "суперсилою" у новій професії. Подумайте, в чому ваша сильна сторона.

Насправді будь-який досвід можна представити як цінний для нової професії, якщо проілюструвати, як саме він допомагає виконувати завдання та розв'язувати проблеми. Важливо навчитися бачити у своєму минулому досвіді потенціал для майбутніх звершень.

Запобігайте розповсюджених помилок

Світчери, тобто люди, які змінюють професію, часто постають перед труднощами через типові помилки. Цих помилок можна уникнути, якщо підготуватися заздалегідь. Про найпоширеніші причини провалу та поради, як його уникнути, – далі.

Відсутність стратегії пошуку роботи. Світчери часто подаються на будь-які вакансії без чіткого розуміння своїх цілей та бажаної ролі. Такий підхід знижує шанси на успіх.

Суто формальне резюме. Таке резюме просто перераховує попередні місця роботи, не пояснюючи, чому попередні навички можуть бути корисними в новій сфері. Краще зосередитися на уже згаданих трансферних звичках: управління командою, аналітичне мислення, комунікація – це цінується в будь-якій галузі. Короткий супровідний лист допоможе пояснити, чому ви зацікавлені саме в цій сфері, та покаже мотивацію й готовність навчатися.

До речі, наведіть інформацію про додаткове навчання – навіть короткі курси або отриманий сертифікат з нового фаху продемонструють роботодавцеві, що ви не боїтеся опановувати нове.

Невміння пояснити мотивацію до зміни професії. Замість того, щоб критикувати попередню діяльність, краще зосередитися на майбутньому: що саме приваблює вас у новому напрямку та як ви плануєте розвиватися далі.

Отже, поставте мету та сплануйте свої дії, будьте готові чітко пояснити свій вибір. Правильний підхід допоможе перетворити ваш світч у зрозумілий, логічний і успішний крок уперед. І, звичайно, не варто розраховувати на швидкий результат. Зміна професії вимагає часу й терпіння.

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Не обмежуйтеся лише пошуком вакансій у відкритих джерелах — знайомтеся з людьми в обраній сфері, відвідуйте професійні події й будьте активними. Часто нові можливості з'являються там, де ви їх найменше очікуєте.

Правильно складіть резюме

Якщо ви хочете потрапити у нову галузь і маєте мало профільного досвіду, побудуйте резюме так, щоби рекрутер одразу помітив ваш потенціал. Важливо показати, як ваш попередній досвід – навіть волонтерський чи навчальний, – перетинається з бажаною професією. Може бути корисним згадати про проєкти чи ініціативи, де ви застосовували організаторські здібності, творчий підхід чи вміння швидко вчитися, адже все це може стати в пригоді на новій позиції.

Сформулюйте короткий вступ: розкажіть про себе, поясніть, чому зацікавлені саме в цій вакансії або стажуванні. Далі вкажіть навички, які можуть бути релевантними: комунікаційні вміння, навички управління проєктами або роботи з даними. Це все – трансферні навички, які можуть стати цінними на новому місці.

Подумайте, який внесок ви можете зробити у роботу компанії: можливо, ви маєте свіжий погляд на процеси, вмієте швидко вловлювати нову інформацію або готові братися за складні завдання.

Ключове правило: підлаштовуйте резюме під кожну вакансію. Можна підкреслити саме ті ваші навички та досягнення, які мають найбільше значення для конкретної ролі. Так ви збільшите шанси на те, що вашу кандидатуру розглянуть уважніше.

І на завершення, не забувайте: резюме – це лише перший погляд на ваш професійний потенціал. Головне – уявіть себе вже на бажаній посаді, відчуйте, як саме ви використовуватимете свої навички на користь компанії, та будьте готові продемонструвати це під час співбесіди.

Будьте готові до співбесіди

Якщо ви кардинально змінюєте напрямок роботи, на співбесіді це часто викликає додаткові запитання. Найкраще заздалегідь підготуватися, щоб упевнено пояснити свої мотиви й показати, як ваш попередній досвід стане в пригоді на новій посаді.

Згадайте й підкресліть ті трансферні навички, які ви вже опанували. Чи це комунікація, аналітичне мислення чи робота з людьми – покажіть, що зможете застосувати це в новій ролі.

Розкажіть, чим саме вас приваблює нова сфера і як ви плануєте розвиватися в ній. Роботодавці цінують кандидатів, які готові докласти зусиль до власного професійного розвитку, тому впевнено говоріть про свої прагнення й про те, який внесок ви можете зробити у роботу компанії.

У компанії "Данон" в Україні до 30% вакансій закриваються завдяки внутрішнім кандидатам. Це означає, що кожен працівник може спробувати себе в новій ролі, навіть якщо його попередній досвід не відповідає вимогам посади. Якщо у кандидата бракує певних конкретних навичок, ми звертаємо увагу на потенціал та готовність до зростання. Такий підхід дозволяє людям розвиватися та розкривати свій талант всередині компанії.

Обов'язково вивчіть інформацію про компанію та специфіку вакансії: які вимоги висувають, які цінності має бізнес і як ви зможете гармонійно доповнити команду. Це дозволить сформулювати зрозумілі відповіді й довести свою зацікавленість у зміні кар'єри.

Будьте щирими. Зміна кар'єри – завжди ризикований крок, але якщо ви усвідомлено обрали такий шлях, щиро продемонструйте свій ентузіазм і мотивацію.

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Подумайте, як ще себе представити

Окрім резюме та співбесіди, є й інші способи показати роботодавцю свій досвід, мотивацію та потенціал. Ось кілька порад, які допоможуть вам виділитися та зацікавити потенційних роботодавців.

Створіть ваше чітке позиціювання : визначте, що робить вас унікальним кандидатом, і підкреслюйте це у своєму резюме, супровідних листах та під час співбесід.

: визначте, що робить вас унікальним кандидатом, і підкреслюйте це у своєму резюме, супровідних листах та під час співбесід. Використовуйте інноваційні методи самопрезентації : відеорезюме, інтерактивне портфоліо. Запишіть коротке відео, де ви розповідаєте про свій досвід, навички та мотивацію до зміни кар'єри. Використовуйте сучасні технології для демонстрації своїх проєктів, досягнень та навичок у візуально привабливому форматі.

: відеорезюме, інтерактивне портфоліо. Запишіть коротке відео, де ви розповідаєте про свій досвід, навички та мотивацію до зміни кар'єри. Використовуйте сучасні технології для демонстрації своїх проєктів, досягнень та навичок у візуально привабливому форматі. Беріть активну участь у професійних подіях . Наприклад, допомога в організації конференцій та семінарів не лише розширить ваші контакти, але й продемонструє вашу ініціативність та зацікавленість у новій сфері.

. Наприклад, допомога в організації конференцій та семінарів не лише розширить ваші контакти, але й продемонструє вашу ініціативність та зацікавленість у новій сфері. Знайдіть ментора в обраній галузі, який може давати поради та підтримувати під час переходу.

в обраній галузі, який може давати поради та підтримувати під час переходу. Пройдіть курси , які підтвердять вашу кваліфікацію в новій сфері та покажуть роботодавцям вашу серйозність намірів щодо зміни кар'єри.

, які підтвердять вашу кваліфікацію в новій сфері та покажуть роботодавцям вашу серйозність намірів щодо зміни кар'єри. Беріть участь у вебінарах та воркшопах: це допоможе вам бути в курсі останніх тенденцій та розширити професійну мережу.

Кожна із цих порад допоможе вам показати себе з найкращого боку та продемонструвати готовність до нових викликів. Пам'ятайте, що ключем до успішної зміни кар'єри є ваша цікавість до нового, проактивність, розвиток та вміння презентувати себе. Опановуйте нове, складайте план дій і не бійтеся шукати позицію, яка допоможе вам якнайповніше реалізуватися.