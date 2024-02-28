Може стати локомотивом нового воєнного блоку: на що спрямована зміна риторики Макрона

Еммануель Макрон хоче повернути собі лідерство у Європі. Мовиться про питання створення безпекового союзу, який би чинив спротив російській агресії.

Така історія була зі створенням Альянсу після війни, а сьогодні ситуація схожа. Про що 24 Каналу відзначив керівник аналітичного центру "Вежа", голова БФ "Нова дорога" Валерій Клочок.

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"Рішення Макрона я вважаю політично правильним, до певної міри авантюрним (в хорошому сенсі). Його політика суттєво змінилася після візиту разом із Шольцем у 2022 році до Бучі. І саме Макрон може стати в локомотиві процесу створення нового військового блоку, який би мав можливість діяти більш ефективно, ніж Північноатлантичний альянс", – відзначив Клочок.

Суть заяви Макрона

Заява французького очільника може підштовхнути до створення нового безпекового союзу. На думку Клочка, його треба робити, бо Альянс показав свої вади, а виклики очевидні.

"Ідея створення військ ЄС ще з 50-го року є і може отримати нове дихання, якщо Макрон це очолить – чому б і ні? Тим паче він є лідером ядерної держави в Європі – це теж нормально. Так, Велика Британія теж має свою ядерну зброю, але вона доволі обережно підтримувала Європу. Але я більш ніж переконаний, що вони можуть бути в локомотиві цього процесу разом із французами", – додав аналітик.

Що сказав Макрон: основне