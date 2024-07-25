Путін не зупиниться: яким шляхом в Росії може змінитись влада

Понад 40 політологів, соціологів і політичних журналістів із Росії, США та Європи оцінили ймовірність сценаріїв зміни влади в Росії. Більшість експертів висловили думку, що влада країни-агресорки зміниться зі смертю або хворобою Владіміра Путіна. Добровільно російський диктатор від свого крісла не відмовиться.

Про це в етері 24 Каналу озвучив ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, підкресливши, що він теж доєднується до тих експертів, які вважають, що тільки природна смерть Путіна може посприяти зміні влади в Росії.

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Путін – найбагатший крадій на планеті

Асланян наголосив, аби передбачити поведінку очільника Кремля можна, для цього достатньо оцінити матеріальну складову його життя.

"Сьогодні він найбагатший крадій на планеті. В нього стільки трильйонів, скільки в однієї особи напевно не було навіть за всю історію людства, а йому все мало, він не здатний зупинитися. Тому не може бути в нього добровільної відмови від влади, бо вона його годує, вона для нього – самолюбування", – пояснив ведучий "Ходорковський Live".

Переворотів в Росії не буде, а всі протести – локальні

Асланян впевнений, що переворотів в Кремлі не станеться, бо губернатори й вулична охорона охороняють Путіна. Безпековий сектор складається зі спеціальних людей, які, з його слів, теж зацікавлені в отриманні титулу, "ярлика на царювання", тому вони підтримуватимуть російського диктатора.

Усілякі громадські "виверження вулканів", революції, перевороти й зміна влади іншим шляхом в Росії неможлива. Один раз "імпортна" революція сталася в 1917 році, вона була добре профінансована Заходом й вдало продумана, був потужний гравець Лєнін. Нині такого немає й не може бути ніякого виплеску самоусвідомлення, соціального протесту,

– вважає Асланян.

Ведучий "Ходорковський Live" наголосив, навіть якби цей соціальний протест був би продиктований підвищенням цін на послуги ЖКГ, паливо, нестачею зарплат, в Росії його б все одно не сталося. Адже Російська імперія завжди стояла на штиках, їх достатньо й неважливо, що відбувається довкола.

Зміна влади передбачає сильне невдоволення, а в Росії воно завжди тихеньке, як от в Краснодарському краї люди просто попросили електроенергію, щоб працювали холодильники, протести солдатських дружин й матерів – теж локальні. Куди ділися дружини мобілізованих, які нещодавно буркотіли, невже всім повернули чоловіків? Ні, їх просто всіх змусили мовчати,

– підсумував Асланян.