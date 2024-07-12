Очікуємо більшого: чим відрізнятиметься політика Кіра Стармера та Ріші Сунака

На виборах у Великій Британії перемогли лейбористи на чолі з Кіром Стармером, який став новим прем'єром. Очевидно, що цей політик серйозно відрізняється від своїх попередників – Бориса Джонсона та Ріші Сунака.

Про це 24 Каналу розповів європейський кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин, додавши, що від нового прем'єра лунатимуть інші заяви та позиції. Однак у зовнішній політиці не варто очікувати проблем від зміни влади.

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Що може змінитися у політиці Великої Британії

Справді проблематичним може бути питання Ізраїлю, адже лейбористи на відміну від консерваторів завжди мали більше симпатій до Палестини. Однак щодо України навряд чи рівень підтримки зменшиться, адже за допомогу завжди голосували обидві партії.

Кір Стармер, коли був ще лідером опозиції, то завжди казав, що підтримує курс на допомогу Україні, а його партія робитиме це далі. Втім варто зауважити, що зараз Велика Британія має свої проблеми з обороною, арсенал боєприпасів недостатньо великий на випадок загрози.

Можливо, найбільшим внеском і продовженням курсу на допомогу Україні, буде навчання українських військових. Вже зараз тисячі українців пройшли підготовку на британських базах,

– підкреслив Богдан Цюпин.

Саме там вони опановували зброю, техніку, вчилися поводитись в бойових умовах. Цей внесок Лондона є дуже важливим.

Але коли мовиться про допомогу зброєю, то, очевидно, що Україна сподівається на більше. Так, 14 танків Challenger 2, були дуже важливим жестом, після цього на постачання важких танків погодились в Німеччині та США. Але 14 танків – це дуже мало,

– додав Богдан Цюпин.

Тому зараз головним питанням є те, що нового зможе зробити Велика Британія для України. Можливо, той факт, що Німеччина значно випередила країну за обсягами допомоги не задовольнить британських політиків. Тоді вони можуть захотіти допомагати ефективніше. Ці запитання тепер лунатимуть до Кіра Стармера та його уряду.