Зміна, яка досі перебуває на ЧАЕС, заступила ще 23 лютого: персонал не дають змінити

Російські терористи захопили Чорнобильску АЕС. Зміна, яка там досі перебуває, заступила на роботу ще 23 лютого. В якому вони стані та як це може вплинути на ситуацію.

Глава Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков розповів про те, що відбувається зараз на захоплених окупантами атомних станціях. Зокрема він зазначив, що зміна на ЧАЕС, яку взяли в полон 24 лютого, на межі емоційного та фізичного виснаження.

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Стан співробітників АЕС може мати плачевні наслідки

Олег Коріков підкреслив, що в заручниках зміна, яка приступила до своєї роботи 23 лютого. Її роботою наразі керує начальник зміни Валентин Гейко.

На жаль, окупанти не дозволяють змінити персонал. Самі ж співробітники Чорнобильської АЕС психологічно та фізично виснажені. І це пов'язано не лише з роботою без вихідних, а й з тим, що біля них постійно перебувають озброєні російські військові.

Це може вплинути на втрату можливості управління параметрами безпеки об'єкта та неможливість реагувати на внутрішні та зовнішні вихідні події,

– наголошує він.

Глава ДІЯРУ має на увазі, наприклад, пожежі. Якщо співробітники АЕС через свій фізичний стан не зможуть вчасно зреагувати, то є ймовірність складних радіаційних наслідків.

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