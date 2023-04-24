Токаєв відправив Росію вслід за воєнним кораблем: що змінилось у зовнішній політиці Казахстану

Казахстан все більше віддаляється від Росії та прагне посилити свою роль на міжнародній арені. На жаль, Росію з Казахстаном об’єднує понад 7000 кілометрів спільного кордону, а тому цей шлях не буде простим.

Про це 24 Каналу заявив бізнесмен, громадський діяч та медіаменеджер з Казахстану Арман Шураєв. Він додав, що після 24 лютого у більшості казахів не має жодного бажання мати щось спільне з фашистським режимом у Росії.

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Казахстан віддалятиметься від Росії

Шураєв заявив, що сьогодні Росія намагається зробити все, щоб втримати Казахстан у своїй орбіті. Для цього вона не гребує жодними методами. Наприклад, нещодавно росіяни перекрили подачу казахської нафти через нафтопровід "Каспійського трубопровідного консорціуму".

"На жаль, 90% нашої нафти транспортується за допомогою російських логістичних маршрутів. Ми повинні диверсифікувати постачання казахської нафти через Каспій, Азербайджан тощо. У Казахстану не має доступу до моря і багато десятиліть ми залежали від Росії у частині експорту власної продукції", – заявив він.

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Шураєв також прокоментував нещодавню заяву президента Казахстану Токаєва про необхідність перегляду Концепції зовнішньої політики Казахстану.

Токаєв, як професійний дипломат, сказав, щоб Росія йшла вслід за своїм військовим кораблем. Росія сьогодні не в тих обставинах, щоб диктувати Казахстану свої умови. Вони дуже боляче отримали по зубах від України, а тому будуть намагатись, фактично, на колінах вмовляти Казахстан залишатись її партнером,

– наголосив казахський громадський діяч.

Шураєв впевнений, що Казахстан буде віддалятись від Росії, але цей процес не буде швидким, адже країни поєднує понад 7000 кілометрів спільного кордону й сильні економічні зв’язки. Щоб повністю позбутись російського впливу знадобиться 10 років.

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