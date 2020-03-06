Зміна міністра фінансів: чому зняли Маркарову та до чого тут Коломойський

Оновлення Кабінету міністрів відбулося 4 березня. Окремо варто звернути увагу на ротацію голови міністерства фінансів, адже саме це відомство грає ключову роль у справі можливого повернення Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Чому у Коломойского та Боголюбова забрали банк?

Держава націоналізувала Приват Банк у 2016 році під час фінансової кризи через неплатоспроможність. Банкрутство "Привату" могло загрожувати всій банківській системі України. До такого кроку українських урядовців спонукав Міжнародний валютний фонд (МВФ). На думку організації, це рішення гарантує надійність операцій найбільшого банку України. Приватбанк отримав від держави докапіталізацію.

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Акціонери банку олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов стояли на позиціях того, що Національний банк здійснював систематичний тиск на "Приват" та сприяв його банкрутству.

Міжнародна компанія Kroll провела аудит Приватбанку та виявила, що шахрайські дії акціонерів призвели до збитків у 5,5 мільярда доларів. Коломойський назвав ці звинувачення "фейком".

Згодом полетіли позови до суду з обох сторін. Перше важливе судове рішення виніс Окружний адміністративний суд міста Києва вже під кінець каденції Петра Порошенка. Суд визнав націоналізацію Приватбанку необгрунтованою. Акціонери забажали отримати компенсацію 2 мільярди доларів. Нацбанк подав апеляцію на це рішення.



Коломойський та Боголюбов вимагають компенсацію за "Приватбанк" близько 2 мільярдів доларів / Getty Images

Вже теперішнє керівництво Приватбанку ініціювало позов до американського суду в штаті Делавер. Від Коломойського та Боголюбова вимагають відшкодування понад 600 мільйонів доларів. Ці гроші акціонери нібито отримали внаслідок протиправних дій.

Наразі активи Коломойського та Боголюбова на 2,6 мільярда доларів арештовані Лондонським судом. Продовжується розгляд справи.

Чому ця справа важлива для української економіки?

За справою Коломойського спостерігають не лише українські фінансисти, але й експерти з Міжнародного валютного фонду. Для них принципово не допустити повернення Приватбанку Коломойському та Боголюбову та не виплачувати їм жодних компенсацій. Інакше – Україна може залишитись без траншу.

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Але чому МВФ настільки принципово не допускає повернення банку попереднім власникам? Зі слів заступниці глави Національного банку України Катерини Рожкової, неврегульованість проблеми Приватбанку є загрозою прозорості банківського сектору та інвестиційному клімату.

Рожкова зазначила, що МВФ хоче отримати сильний сигнал щодо збереження адміністративної незалежності Приватбанку та НБУ. Мова йде про незалежність структур від олігархічного впливу.

Реформи, які просуває МВФ в Україні подекуди не мають реальних результатів. Згідно з експертизами організації, реформи у країні відбуваються хвилеподібно та зазвичай задля того, щоб догодити інвесторам. Тому, реальні кроки по деолігархізації економіки – це питання довіри до України.

Якщо банк повернуть колишнім власникам, це серйозно вдарить по іміджу України та відіб’є бажання інвестувати. Відсутність траншу від МВФ, за деякими оцінками, може призвести країну до дефолту. Уряду треба шукати шляхи для того, щоб забезпечити виконання бюджету.



Співпраця з МВФ – стратегічно важлива для подальшого розвитку української економіки / Фото 24 канал

Щоб недопустити повернення банку, МВФ просуває в Україні "антиколомойський" законопроект, згідно з яким держава не зможе повертати банки попереднім власникам. У Верховній Раді запропонували альтернативний варіант законопроекту, який мав би стати компромісним між інтересами МВФ та Коломойського.

Зі слів глави фінансового комітета Данила Гетьманцева, альтернативний законопроєкт не суперечить принципу "неповернення" банку, проте зачепить можливість визначення компенсації. З його слів, розмір компенсації має визначати лише суд, а призначення будь-яких алгоритмів, що обмежували б діяльність судів – є неконституційним.

Зазначимо, що Коломойський вимагає від України 2 мільярди доларів компенсації. Міжнародний валютний фонд не буде задоволений у випадку такої виплати.

Чому позиція Міністерства фінансів – важлива?

Міністерство фінансів – відомство, яке організовує та налагоджує роботу з Міжнародним валютним фондом. Стійка позиція та вплив саме цього міністерства грає велику роль у справі неповернення Приватбанку Ігорю Коломойському.

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Мінфін також визначає стратегію розвитку державних банків, серед яких є і "Приват". Колишній керівник відомства Оксана Маркарова була принциповою прибічницею приватизації банків, що належать державі. Зокрема, Приватбанк мали продати приватним особам щойно буде для цього можливість.

Так само Маркарова принципово не бажала повернення "Привату" Коломойському та виплату будь-яких компенсацій, тримаючи лінію МВФ.

У нас немає такої статті в державному бюджеті (про виплату компенсації Коломойському, – Ред.). На сьогоднішній день власник "Приватбанку" – держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 мільярда гривень. За планом, банк має бути повернутий на приватний ринок і приватизований. І держава має отримати назад максимальну частину з коштів, які ми туди вклали.

– сказала Маркарова в інтерв’ю LB.



Оксана Маркарова / Фото з відкритих джерел

Саме у пошуку компромісу між Коломойським та МВФ була проблема Оксани Маркарової – вона занадто незалежна та не може надати відповідний рівень лояльності, впевнений засновник просвітницької ініціативи "Останній капіталіст" Валентин Краснопьоров.

Мені відомо про два фактори причин звільнення Маркарової. Перше – з Маркаровою справді важко домовитись по Коломойському. Друге – вона була занадто консервативною щодо видатків з бюджету.

– сказав Краснопьоров у коментарі 24 каналу.

Що означає консервативність у видатках з бюджету? Наприклад, нещодавно екс-міністр економіки Милованов опублікував пост, де розповів про 90 мільярдів гривень дотацій, які мають виділити для підтримки промисловості. Оксана Маркарова відповіла, що треба не видавати державні дотації, а знижувати податки та покращувати умови ведення бізнесу.

Зі слів експерта, варто також враховувати ідеологічні розбіжності Маркарової та економічною політикою, яку хоче проводити влада.

"Як ми чули, наглядові ради – чи не розігнати, додаткові пенсії – роздати. Все це дуже важко йшло б через Маркарову. По суті, Єрмаку, який хоче напряму контролювати уряд, вона була б незручна", – підсумував Краснопьоров.

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