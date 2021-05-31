Перерахунок пенсій, подорожчання газу та відкриття кордонів: що зміниться у червні

У червні подорожчає газ, деяким пенсіонерам перерахують виплати, Іспанія відкриє кордони для туристів, а навчальний рік врешті завершиться. Детальніше про зміни у матеріалі 24 каналу.

Перерахунок пенсій

У червні перерахують пенсії тим пенсіонерам, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку. Відтак перерахунок в автоматичному порядку здійснять за умов, якщо пенсіонер:

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продовжував працювати та отримав не менше 24 місяців страхового стажу;

отримав менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення пенсії не пройшло двох років.

Що таке страховий стаж Це період не протягом якого людина працювала, а протягом якого сплачувала страхові внески до Пенсійного фонду не менші, ніж мінімальні. Наразі ЄСВ – це 22% від зарплати або мінімум 1320 гривень.

Зазначимо, що на початку 2021 року в Україні продовжувало працювати 2,7 мільйона пенсіонерів, за даними ПФУ.

Нові тарифи на газ

Попри те, що з 1 травня в Україні діють річні тарифи на газ, газопостачальники продовжують пропонувати місячні тарифи, які трохи подорожчали у червні. Якщо у травні максимальний тариф затримався на ціні 11,22 гривні за кубометр, то у червні максимальна ціна сягнула 11,89 гривні. Детальніше про місячні тарифи, читайте у матеріалі.



Тарифи на газ дорожчають / Фото Unsplash

Щодо річних тарифів, то вони залишилися практично незмінні. Лише 2 газопостачальники вирішили знизили свої річні тарифи, які діятимуть з червня цього року до травня 2022 року. Це "Енерджи Трейд Груп" (ETG.UA) та "Тернопільоблгаз". Їх тарифи знизилися до 8,94 та 8,99 гривні відповідно.

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Скасування паперових трудових книжок

Наразі роботодавці зобов’язані вести паперові трудові книжки, які зберігають за основним місцем роботи. Але з 10 червня заводити нові паперові трудові книжки вже не потрібно, а вести їх можна хіба що на прохання працівника.

Все це в рамках закону про 5-річний перехід на електронні трудові книжки, який Верховна Рада підтримала ще у лютому цього року.

Електронні трудові книжки забезпечать неможливість втрати документів, фальсифікацій та внесення недостовірних даних.

Також завдяки е-книжкам буде можливо запровадити автоматичне призначення пенсій та соцвиплат.

Послаблення карантину

У Кабміні запропонували послабити частину обмежень, які зараз діють у жовтій зоні карантину, зокрема:

розширити можливості для проведення масових культурних заходів;

дозволити працювати різним типам засобів розміщення;

зняти часові обмеження для закладів громадського харчування.

Крім того, у "зелену" зону можуть незабаром потрапити Вінницька, Закарпатська, Миколаївська, Одеська та Полтавська області, а також Київ.



Зони адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу

Обмеження торгівлі з Білоруссю

Рада міністрів Білорусі ще 26 травня запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки товарів з України. Це рішення набуде чинності протягом 10 днів, тобто на початку червня.

Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців. Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними,

– наголосив Торговий представник України Тарас Качка.

Про які товари йдеться:

кондитерські вироби;

шоколад;

соки;

пиво;

плити ДСП і ДВП;

шпалери;

туалетний папір;

цегла;

керамічна плитка;

ампули;

сільгосптехніка для сіяння;

пральні машини;

меблі.

Також з червня Білорусь може припинити постачати бензин A-95 на українську територію, повідомили ЗМІ. Згодом це спростували. "Білоруська нафтова компанія" повідомила, що не має наміру припиняти постачання бензину А-95 на територію Україну, але може скоротити обсяги.



Білорусь обмежує торгівлю з Україною / Фото Unsplash

Найгірше рішення, яке могли прийняти білоруси в поточній ситуації – закрити поставку бензину А-95 в Україні, де за їх продуктом –50% ринку. З іншого боку, це – ще один сигнал нам, третій за цю весну,

– написав голова Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Такі дії Білорусь прийняла після того, як Україна закрила авіасполучення з Білоруссю через дії з перехопленням літака компанії Ryanair та затриманням Романа Протасевича.

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Відкриття кордонів

З червня Іспанія почне пускати вакцинованих українських туристів. Проте туристи мають щепитися саме сертифікованими в Євросоюзі препаратами – вакцини компаній Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson та AstraZeneca (CoviShield та AstraZeneca-SKBio). Зазначимо, що в Україні також вакцинують китайським препаратом CoronaVac, але він поки що не сертифікований у ЄС.

А також Іспанія дозволить круїзним суднам причалювати до своїх портів з 7 червня 2021 року. Ця заборона діяла цілий рік.

Італія також відновлює туризм і з травня вже відкрила свої кордони для туристів з ЄС, Великої Британії та Ізраїлю, а з червня – з США. Для цього потрібне підтвердження вакцинації, негативний тест на COVID-19 або підтвердження, що перехворіли протягом останніх 6 місяців. України поки що в цьому переліку немає.

Завершення навчального року і ЗНО

Пандемія коронавірусу змусила деякі міста України перенести завершення навчального року. Але у будь-якому випадку усі школи повинні завершити навчальний рік до кінця червня.



Навчання в Україні завершиться із запізненням / Фото Unsplash

Коли завершиться навчання:

у Харківській області навчальний рік закінчується 4 червня;

у Львові – в різних школах в різні дні з 28 травня по 14 червня;

у Хмельницькому – 11 червня;

у Тернополі – 8 червня або пізніше;

у Черкасах – 8 червня;

у Полтаві – 9 червня;

у Чернігові – 4 червня;

у Сумах – 11 червня;

у початкових класах Кропивницького – 7 або 14 червня.

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Також у червні завершиться основна сесія ЗНО, яка розпочалася 21 травня. Останнє тестування здаватимуть 15 червня з географії. Усі результати ЗНО повідомлять до кінця місяця. А вже 26 червня стартуватиме додаткова сесія ЗНО.