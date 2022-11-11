Де в Україні відбулися найбільші кліматичні зміни: синоптик назвав регіони

Погода у цілому світі зазнає змін. Одним з процесів, які на це впливають, є глобальне потепління. Клімат України – не є винятком.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів журналістам 24 каналу в яких регіонах нашої країни відбулися найсильніші зміни погоди. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю.

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Де в Україні найбільше змінилася погода

Це переважно західні та північні регіони України. Там відзначають найбільшу зміну кліматичних умов. Найменшою вона є на Півдні, у степових районах, а також на Сході України,

– повідомив Кульбіда.

До речі, директор Укргідрометцентру також розповів, які пори року зазнали найбільших змін. За його словами, мовиться про літо й зиму. Адже вони в Україні стали набагато теплішими.

Повне інтерв'ю з Миколою Кульбідою про кліматичні зміни в Україні, погоду взимку та восени, а також багато іншого цікаво читайте невдовзі на сайті 24 каналу.

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Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

Сьогодні в Україні пануватиме контрастна погода. На Заході синоптики обіцяють бабине літо, повітря прогріється до +21 градуса. Водночас на Сході буде холодно. Подекуди максимальна температура становитиме лише +8 градусів.

На дощ сьогодні чекати не варто, повітря буде сухим.

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