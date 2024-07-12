Сирський вніс зміни до курсу підготовки для військових: що нового

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запровадив зміни у курсі підготовки для військовослужбовців. Тепер українські військові вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності. Як відомо, Росія не дотримується міжнародного права та стратила щонайменше 61 українського військовополоненого.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Що відомо про зміни, які запровадив Генштаб

В умовах безперервної збройної агресії Росії проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов'язань, Головнокомандувач Збройних Сил України ухвалив рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов'язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів),

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

Там пояснили, що це рішення:

частина комплексного підходу, щоб забезпечити високий рівень правової культури та підготовки військовослужбовців;

воно сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців;

спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів.

Варто зауважити, що генпрокурор Андрій Костін розповів, що окупанти у червні 2024 року розстріляли під Роботиним Запорізької області двох українських військових.