Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Два рівні небезпеки та інший звук відбою: Садовий анонсував зміни повітряної тривоги у Львові
10 жовтня, 13:18
1

Два рівні небезпеки та інший звук відбою: Садовий анонсував зміни повітряної тривоги у Львові

Юлія Харченко

У Львові запроваджують оновлену систему сповіщення населення про загрози з неба. Відтепер сигнали відрізнятимуться залежно від типу ворожої атаки, а звук відбою стане зовсім іншим.

Про це повідомив Андрій Садовий.

Що відомо про нові сигнали?

Нові правила запрацюють вже з 12 жовтня. Місто ділитиме повітряну небезпеку на два рівні: жовтий та червоний.

Жовтий рівень небезпеки оголошуватимуть виключно у разі загрози застосування ударних безпілотників. Натомість червоний рівень означатиме серйознішу небезпеку: ракетну, ракетно-дронову або ж масовану атаку безпілотниками.

Також зміниться оголошення відбою тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом і більше не буде звуку сирени,
– Андрій Садовий.

Він також закликав мешканців не ігнорувати попередження та обов'язково спускатися в укриття за будь-якого рівня загрози.


Як зміняться правила оповіщення у Львові / Андрій Садовий

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська регулярно тероризують українські міста ударними дронами. Зокрема, нещодавно Львів атакували реактивними безпілотниками. Відомо, що працювала протиповітряна оборона та минулося без наслідків.

Пов'язані теми:

Львівська область Новини Львова
Повітряна тривога