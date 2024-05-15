Диктатор незадоволений: політтехнолог сказав, чому Путін змінив російський уряд

Владімір Путін призначив екссекретаря Радбезу Росії Ніколая Патрушева куратором кораблебудівництва. На фоні того, що 33% флоту Росії вже знищено, таке призначення виглядає як знущання над нібито близьким другом Путіна. Дивні посади обійняли також Алєксєй Дюмін та Сєргєй Шойгу.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Ніколая Патрушева справді кинули на дуже дивну ділянку – будувати кораблі, яких немає. До цього Патрушев перебував багато років на посаді секретаря Радбезу і допустив суттєву помилку – повстання Євгєнія Пригожина.

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Слідом за кораблями

Політтехнолог зауважив, що робота Патрушева як секретаря Радбезу була в тому, щоб щодня саджати поряд Пригожина, Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова і розбиратися за паперами та формальними ознаками, хто скільки снарядів поставив тощо.

Натомість чим займався Патрушев? Писав статті в газету "Аргументи та факти" про те, що англосакси заполонили світ, а масонська змова загрожує Росії. Тому Пєсков (прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков – 24 Канал) від імені Владіміра Путіна і сказав: "Ми дозволяємо вам писати статті про масонів і далі, але зрозуміли, що ви не здатні працювати, тому йдіть слід за кораблями,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він додав, що те ж саме було зроблено з іншим персонажем, Алєксєєм Дюміним – ексгубернатором Тульської області та колишнім особистим охоронцем Путіна, якого всі пророкували то в прем'єр-міністри, то в президенти, то в міністри оборони. Натомість Дюмін став радником з військової промисловості та спорту.

Дюмін отримав дуже цінну посаду – радник з відсутності збірної Росії на чемпіонаті світу з хокею, який зараз іде, з відсутності збірної Росії на чемпіонаті Європи з футболу, який буде за місяць, та з відсутності Росії на Олімпіаді, яка відбудеться через 2 місяці,

– підкреслив політтехнолог.

Ексміністру оборони Росії Сєргєю Шойгу також дали дивну посаду – куратор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва.

При цьому Пєсков у своїй заяві 14 травня заявив, що це висока державна посада з дуже широким обсягом завдань, що грає величезну роль для країни. І керівник цього органу перебуває у постійному прямому контакті із главою держави. Але Пєсков одразу ж додав, що Шойгу буде лише куратором, однак нічим керувати не буде.

Виступ Пєскова з приводу призначень путінських радників був публічною "поркою" Шойгу, Патрушева та Дюміна. Путін зі свого боку навіть не зійшов до того, щоб щось про них говорити, а натомість послав зробити це Пєскова,

– сказав Шейтельман.

На думку політтехнолога, Патрушева, Шойгу та Дюміна намагаються списати чи поставити на місце, оскільки Дюмін буде керувати спортом, якого немає, а Патрушев – будувати кораблі, яких теж немає.

Чому такі призначення

Позиція щодо Шойгу є більш зрозумілою: йому дали "другу армію" світу та наказали йти та перемогти Україну. Шойгу заявив, що зробить це за три дні, однак не так сталося, як гадалося. Логічним було б звільнити Шойгу вже на четвертий день, проте його терпіли три роки, адже він – друг Владіміра Путіна, а також щотижня в нього з'являлися нові історії щодо захоплення України.

Шойгу казав, що підвезе правильних шаманів – і тоді точно Харків буде взято. До речі, я думаю, що атаку на Харків Шойгу розпочав в останній момент, розуміючи, що його можуть звільнити. Але це його не врятувало,

– додав політтехнолог.

Щодо Дюміна залишається невідомим, чому його призначили на таку дивну посаду. Політтехнолог вважає це внутрішньою апаратною грою.

А от Ніколай Патрушев активно просував свого сина у прем'єри, що йому і вдалося зробити. За це треба було заплатити політичну ціну, тому що жоден глава Росії не захоче сидіти між секретарем Ради безпеки та прем'єр-міністром і загадувати бажання.

"У російському керівництві так не працює, тому треба було пожертвувати одним із Патрушевих. Інакше залежність Путіна від Патрушева була б дуже наочною", – підсумував Ігор Шейтельман.

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