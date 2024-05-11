Старі-нові обличчя: чи робить Путін перестановки у російській владі після "інавгурації"

Цьогоріч в березні російський диктатор Путін вкотре переміг на "виборах". Так, приведення до присяги "нового" президента тягне за собою перестановки в уряді. В Інституті вивчення війни розповіли, чи робить очільник Кремля перестановки у російській владі після своєї "інавгурації".

Нагадаємо, у Росії 7 травня відбулася "інавгурація" російського президента Владіміра Путіна. Низка країн заявляла, що не поїдуть на "шабаш" очільника Кремля, однак знайшлися і ті, хто все ж не відмовився піти на "процесію".

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Що розповіли в ISW

Російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін зберігає свою посаду в уряді країни-агресорки на новий термін президентства Владіміра Путіна, і, як зазначили у виданні, були припущення, але немає підтверджень про зміни в кабінеті Путіна.

Там вказали, що російська Держдума переважною більшістю голосів підтримала призначення Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, і 10 травня Путін підписав відповідний указ про його перепризначення.

В ISW вказали, що російське видання РБК з посиланням на 3 джерела, знайомі з кадровими консультаціями в Кремлі, повідомило, що віце-прем'єр-міністр і міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров збереже свою посаду віце-прем'єра, однак залишить посаду міністра промисловості і торгівлі.

За даними російського видання, цю посаду обійме глава Калінінградської області Антон Аліханов. Як пригадали у Інституті вивчення війни, Путін публічно присоромив Мантурова в січні 2023 року, а міністр оборони Росії Сергій Шойгу різко розкритикував Мантурова 2 травня 2024 року, однак джерело російського видання заявило, що нове призначення є "логічним і очікуваним", оскільки всі можливі кандидати на посаду міністра промисловості та торгівлі "так чи інакше від команди Мантурова". Як підкреслили у ISW, голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Дума розгляне призначення віце-прем'єрів і міністерських посад вже 14 травня.

ISW зазначив, що голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко 10 травня оголосила, що передала Путіну список кандидатів на посаду голови Рахункової палати Ради Федерації, до якого входить, зокрема, заступник керівника Контрольного управління президента Борис Ковальчук. Зазначається, що Борис Ковальчук є сином "особистого банкіра" Путіна Юрія Ковальчука, якого часто називають близьким довіреною особою та впливовим ідеологом Путіна. Зокрема, як повідомляється, він був одним із трьох росіян, які переконали Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Крім цього, як підкреслили в Інституті вивчення війни, Юрій Ковальчук також є близьким соратником заступника голови Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, чий власний вплив розширився після початку повномасштабної війни.

Путін лише нещодавно 15 березня призначив Бориса Ковальчука на посаду в Контрольному управлінні президента, до цього Борис Ковальчук 15 років очолював російську енергетичну компанію "Інтер РАО". Серед інших двох кандидатів на посаду голови Рахункової палати Ради Федерації — виконувач обов'язків голови Рахункової палати Галина Ізотова, яка обіймала цю посаду після того, як колишній очільник пішов у відставку в 2022 році, і була заступником голови з 2019 року, і Анатолій Артамонов, голова комітету Ради Федерації з питань бюджету і фінансових ринків.

В ISW підкреслили, що Борис Ковальчук – єдиний із цих 3 кандидатів, якому не вистачає докторського ступеня з економіки та великого досвіду в цій галузі. "Кандидатура Бориса Ковальчука на пост у Раді Федерації з огляду на його відсутність досвіду та новачка в президентській адміністрації є помітною з огляду на близькість Юрія Ковальчука до Путіна, що вказує на те, що прихильність Ковальчука до Путіна може зростати", – йдеться в огляді ISW.

Там додали, що Путін розгляне список кандидатів Матвієнко і вибере одного для розгляду Радою Федерації в найближчі дні.

"Інавгурація" Путіна: коротко