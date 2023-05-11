Змінить правила гри: Британія офіційно передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Україна отримала від Британії перші далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. Радіус їхньої дії складає 300 кілометрів. Передача цих систем зміцнить оборону України, особливо у питанні захисту критичної інфраструктури.

Про передачу Storm Shadow Україні повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Раніше анонімні військові чиновники наголошували, що далекобійні ракети допоможуть ЗСУ змінити правила гри.

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Що відомо про Storm Shadow і чому вони так потрібні Україні

Бен Воллес зауважив, що передача цих систем зміцнить оборону України. Також ця зброя надасть Україні нові можливості для підготовки контрнаступу на Росію. Повітряні сили поки що не підтверджували отримання Storm Shadow.

Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля", яку виробляє компанія MBDA. Вага її бойової частини – 450 кілограмів. Ці ракети є в кількох модифікаціях із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів. Остаточно невідомо, яку модифікацію отримала Україна.

Storm Shadow запускаються з літаків, тому більша дальність означає, що українські пілоти зможуть перебувати далі від лінії фронту. Після запуску Storm Shadow знижується на малу висоту, щоб уникнути виявлення ворожими радарами, а потім фіксує ціль за допомогою інфрачервоного прицілу.

На якій території ЗСУ можуть використовувати Storm Shadow

Раніше канал CNN із посиланням на анонімних західних чиновників повідомив, що українці пообіцяли британцям застосовувати ракети Storm Shadow по окупантах лише на території України.

Як відомо, і Україна, і західні політики визнають Крим – українською територією, яку Росія тимчасово окупувала.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков наполягав на тому, що ракети більшої дальності не будуть використовуватися для нападу на цілі в самій Росії.

Якщо ми зможемо завдавати удари на відстані до 300 кілометрів, російська армія не зможе забезпечити оборону і зазнає поразки,

– заявив він на засіданні ЄС.

Резніков підкреслив, що Україна готова надати будь-які гарантії того, що західна зброя не буде задіяна в атаках на російську територію.