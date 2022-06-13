Змінюють підходи, – Мусієнко пояснив, чому Макрон оголосив про старт епохи військової економіки

Безпекові виклики та повномасштабна війна, що триває в Європі, змусили окремі країни переглянути свої підходи до політики, яку вони вели протягом останніх десятиліть. Передусім, мовиться про Німеччину та Францію.

Ці країни вирішили збільшувати видатки на оборону. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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З часу повномасштабного вторгнення була інформація щонайменше про три – чотири контракти, які німецька компанія Rheinmetall укладає то з Британією, то зі США, то з іншими державами,

– говорить експерт.

Мусієнко пояснює, що це є паростки воєнної економіки. Річ у тім, що оборонна промисловість отримує все більше замовлень – як внутрішніх, так і зовнішніх.

Французи також переглянули свої оборонні спроможності. Основну увагу приділяють артилерії, яка стане одним з трендів, зважаючи на бойові дії, що тривають на сході України. Так, французи зосередяться на виготовленні артилерійських систем, боєприпасів тощо.

Перехід до воєнної економіки: про що йдеться

закупівля більшої кількості зброї у своїх оборонних концернів та видача їм більшого оборонного замовлення;

збільшення та координація зусиль всередині НАТО та ЄС щодо нарощування оборонних потужностей та промисловості;

оновлення зброї, що перебуває на балансі – застарілі танки, ракети тощо;

збільшення видатків від ВВП на фінансування армії та сектору безпеки;

більша увага до розвитку збройних сил.

Зокрема, у Німеччині мовиться про можливість відновлення призову. Однак, таке рішення викликало невдоволення. Це пов'язано з політикою пацифікації. "Так звана "остполітік" остаточно взяла верх. Це орієнтація на відносини з Росією та їх зміцнення. Відповідно, думали, що воювати не доведеться. Зараз виросло покоління, яке живе в парадигмі холодної війни", – сказав він. Мусієнко додав, що це внутрішня дискусія, але підходи зараз починають переглядати.

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"ООН як механізм не здатний стримати агресію. Не спрацювали принципи ОБСЄ та Ради Європи, Будапештський меморандум та інші домовленості. Усе це Росія розтоптала та знівелювала", – підкреслив експерт.

Мусієнко додав, що будь-яке серйозне потрясіння завжди завершувалося якимись домовленостями. "Ми маємо вийти з європейцями та нашими партнерами сильнішими, спільно виписувати архітектуру безпеки. Якщо домовленості не працюють, ми не можемо не зважати на це й зволікати", – пояснив він.

Сьогодні ніхто не хоче зміцнення Росії, замирити її на пару років, а потім постати ще перед більшими викликами,

– резюмував експерт.

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