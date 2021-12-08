Зміцнення безпеки та спрощення поїздок: Київ та Лондон домовилися про співпрацю на 2022 рік

Дмитро Кулеба та Ліз Трасс обговорили шляхи зміцнення співпраці між офіційними Києвом та Лондоном у 2022 році. Темою розмови стало також посилення торговельних зв'язків.

Пресслужба МЗС України повідомила, що розмова відбулася під час підготовчого засідання Стратегічного діалогу 8 грудня 2021 року. Велика Британія підтверджує непохитну підтримку євроатлантичного шляху України.

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За підтримки Великої Британії Україна втілюватиме комплексні внутрішні реформи. Їхньою метою є зміцнення стійкості, залучення нових інвестицій та загалом процвітання українського суспільства.

Ми продовжимо налагоджувати співпрацю задля спрощення подорожей громадян і, за наявності відповідних умов, робитимемо поступові кроки до спрощення режиму поїздок між нашими країнами,

– мовиться у повідомленні.

Кулеба і Трасс обговорили такі теми

Оборону та безпеку. Країни працюватимуть над зміцненням безпеки України. Зокрема, на порядку денному – можливість додаткової підтримки України з боку для втілення реформ у сфері оборони. А також – максимального використання переваг статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Конфлікт і стабілізацію. Велика Британія спільно з Україною працюватиме над підвищенням стійкості української сторони у протистоянні російській агресії на Донбасі. Велика Британія підтримує цілі Кримської платформи.

Культуру та міжнародні зв'язки. У 2022 році країни проведуть культурні сезони. Їхня програма передбачатиме низку заходів у театральній, образотворчій, видавничій, музичній та кінематографічній сферах.

Окрім того, пріоритетними темами стали торгівля, зміна клімату та енергетична безпека.

Велика Британія виділить мільярд фунтів

Володимир Зеленський 8 грудня повідомив, що Велика Британія виділить мільярд фунтів на підтримку України.

Тепер загальна сума британської підтримки для України – 3,5 мільярда фунтів.

Український лідер наголосив: збільшення фінансової підтримки України є результатом переговорів з Борисом Джонсоном.

Виділену суму спрямують на інвестиції, торгівлю та безпеку України.

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